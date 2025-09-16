為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高市推毒防創新方案 陳其邁︰防治工作須深入社區

    高市毒防局今在市政會議上報告防毒創新作為。（圖由高市府提供）

    高市毒防局今在市政會議上報告防毒創新作為。（圖由高市府提供）

    2025/09/16 11:49

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市毒防局今在市政會議中，進行「女力綻放、攜手防毒」創新方案專案報告，說明市府結合女力、在毒品防制領域的創新作為與社區動能；市長陳其邁表示，毒品防制工作須深入社區，積極連結資源與支援系統。

    毒防局長期投入地方毒品防治工作，與警察、衛生、社會等局處分工，讓防治工作擴大、深化，減少毒品對社區、個人的危害；除例行性工作外，也嘗試如結合女力防毒的創新方案，希望強化毒防效果。

    陳其邁指出，毒品防制工作必須深入社區，積極連結資源與支援系統，並特別指示毒防局應協助建立更完善的通報與資源媒合機制，協助里長在面對毒品問題時能有明確的支援管道與應對策略，落實在地執行力，讓毒防工作真正深入社區、發揮實效。

    他進一步強調，社區毒防工作不僅仰賴政府部門，更需整合婦參委員、鄰里力量與民間夥伴，共同建構支持系統，協助藥癮者戒癮與復歸社會；他肯定毒防局成立「女性藥癮者關懷輔導專組」的創新作為，並指示持續整合跨網絡、多元輔導資源，避免毒品危害在家庭與社區中世代複製。

    此外，流感季節即將來臨，市府將於10月1日啟動公費流感疫苗接種作業，陳其邁指示衛生局務必加強宣導，讓符合接種條件的市民能夠儘速接種，降低社區傳播風險，同時也請衛生局會同教育局妥善規劃校園集中接種事宜，確保學童接種順利，共同守護市民健康安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    高雄市長陳其邁指示毒防工作需深入社區。（圖由高市府提供）

    高雄市長陳其邁指示毒防工作需深入社區。（圖由高市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播