高市推毒防創新方案 陳其邁︰防治工作須深入社區

高市毒防局今在市政會議上報告防毒創新作為。（圖由高市府提供）

2025/09/16 11:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市毒防局今在市政會議中，進行「女力綻放、攜手防毒」創新方案專案報告，說明市府結合女力、在毒品防制領域的創新作為與社區動能；市長陳其邁表示，毒品防制工作須深入社區，積極連結資源與支援系統。

毒防局長期投入地方毒品防治工作，與警察、衛生、社會等局處分工，讓防治工作擴大、深化，減少毒品對社區、個人的危害；除例行性工作外，也嘗試如結合女力防毒的創新方案，希望強化毒防效果。

請繼續往下閱讀...

陳其邁指出，毒品防制工作必須深入社區，積極連結資源與支援系統，並特別指示毒防局應協助建立更完善的通報與資源媒合機制，協助里長在面對毒品問題時能有明確的支援管道與應對策略，落實在地執行力，讓毒防工作真正深入社區、發揮實效。

他進一步強調，社區毒防工作不僅仰賴政府部門，更需整合婦參委員、鄰里力量與民間夥伴，共同建構支持系統，協助藥癮者戒癮與復歸社會；他肯定毒防局成立「女性藥癮者關懷輔導專組」的創新作為，並指示持續整合跨網絡、多元輔導資源，避免毒品危害在家庭與社區中世代複製。

此外，流感季節即將來臨，市府將於10月1日啟動公費流感疫苗接種作業，陳其邁指示衛生局務必加強宣導，讓符合接種條件的市民能夠儘速接種，降低社區傳播風險，同時也請衛生局會同教育局妥善規劃校園集中接種事宜，確保學童接種順利，共同守護市民健康安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

高雄市長陳其邁指示毒防工作需深入社區。（圖由高市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法