找嘸前妻竟找她「閨蜜」下毒手 惡狼持刀恫嚇女性交還攝影

台北地檢署依涉犯強制性交、侵入住宅等罪起訴趙男。（記者吳昇儒攝）

2025/09/16 12:00

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名趙姓男子今年7月13日深夜，因找不到前妻，竟持刀及汽油跑到其閨蜜家外埋伏。見被害人進屋後，持刀威脅對方幫自己洗澡、口交，甚至要求被害女子必須10分鐘內讓他射精，最後強制性交得逞。

檢警調查，趙男前妻與被害女子感情甚好，故趙男知道被害人住所；案發當時，趙男因找不到前妻非常氣憤，便持水果刀、汽油及安全帽到被害女子家埋伏。

被害人深夜返家時，未注意後方有人埋伏，便拿鑰匙打開大門。趙男一見大門打開，便持水果刀衝出，抵住被害人的脖子，要求她進入屋內，先收繳其手機、Apple Watch等對外聯繫通訊設備。

被害女子的男友見其失聯，趕緊與當地派出所警員前往女友家中查看。敲門時，趙男拿出水果刀及汽油，並揚言若是應門，就要潑灑汽油一起死，嚇得被害人不敢出聲。

趙男見門外人離去後，開始要求被害女子幫自己洗澡，還要幫他口交；被害人斡旋許久卻未見效，無法打消對方念頭，為了生命安全只能配合。此時，趙男還口出狂言，要對方在10分鐘內讓他射精，否則對她不利，還拿出手機攝影。隨後，更強迫被害人與他發生性關係。

隔日早上，趙男撂下狠話，要被害女子不能說出去，隨即離開。被害人見狀趕緊與男友到派出所報案逮人。

檢察官偵訊後，認為趙男已涉犯侵入住宅、強制性交等罪嫌，近日偵結起訴。

