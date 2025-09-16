台中男疑低頭撿飲料 一秒失神越開越偏…竟自撞分隔島衝對向

轎車自撞中央分隔島。（民眾提供）

2025/09/16 11:21

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區街頭驚險一幕，一輛轎車今天凌晨衝撞分隔島再衝入對向車道，經查，原來是58歲蔡姓駕駛疑低頭撿飲料，一時失神釀出險象環生的意外，所幸當時路上人車少，沒有造成任何人員傷亡，除讓蔡男心有餘悸，也讓直擊民眾直呼「真是萬幸」，

事故發生在16日凌晨1時40分，地點位於中清路與太原路口，蔡男當時駕駛豐田轎車，由漢口路沿中清路往進化北路方向直行時，疑因低頭撿拾掉落於車內的飲料，一時分心不慎撞上中央分隔島，隨後整輛更衝入對向車道，逆向停在路中，險釀大禍，所幸並無人員傷亡。

有民眾行經拍下影片上傳社群，引起網友熱議，許多人紛紛留言：「差點就變成社會版頭條」、「一瓶飲料差點賠掉幾條命」、「真的是馬路三寶的典型案例」，也有人說：「撞一次車怎麼算都不划算」、「飲料有這麼重要嗎？」另有網友提醒：「行車專心真的很重要，不是只有酒駕才危險，分心駕駛也一樣致命。」

二分局指出，員警獲報後立即趕抵現場，經依法施以酒精濃度檢測，確認蔡男並無酒駕情形，詳細事故原因，已調閱路口監視器畫面，還原事故經過。

分局長鍾承志提醒，開車上路務必保持專注，切勿因撿拾物品、使用手機或其他分心行為而影響行車安全，若有物品掉落，應先將車輛安全停妥再處理，避免因一時疏忽釀成意外。

轎車衝到對向車道。（民眾提供）

轎車逆向停在路中。（民眾提供）

