台北天空塔資金傳遭掏空挪用 前副董邱冠勳獲不起訴

台北天空塔。（資料照）

2025/09/16 11:25

〔記者吳昇儒／台北報導〕「台北天空塔The Sky Taipei」開發案經營團隊「碩河開發」董事馬廷海、副董事長邱冠勳，遭人告發涉嫌背信、掏空，將資產質押給中資券商，去年被檢調搜索、約談。台北地檢署調查後，認定邱罪嫌不足，今日予以不起訴處分。馬則因均未到案，已被發布通緝。

檢調查出，曾為香港富豪的馬廷海為了投資台北天空塔，找來金主陳慧芳出資，結合海外公司設計垂直持股型投資架構，並簽立合資協議，自己也擔任承作台北天空塔的「碩河開發」公司董事。因資金短缺，由「碩河開發」副董事長邱冠勳以Lion Best公司名義對外發行公司債，再由該公司向Green Heaven 公司認購第一次特別股合計1.5億美金。當中為了確保Lion Best公司權益，讓其持有Green Heaven、碩河開發等多家公司股份質權。

碩河開發董事長等告發人認為，馬廷海卻又在2021年6月間，以Green Heaven公司名義發行第二次特別股，有違合資協議，且有認購資金被質疑未用於台北天空塔，挪用資金；加上馬的財務出現狀況，去年被陳姓金主以債權人身分，向中國香港法院聲請頒布馬廷海破產，同年11月，馬被香港法院宣告破產，認為馬、邱二人涉犯背信罪。

檢察官調查，第二次特別股認購時，馬廷海有經過董事會及公司股東會同意，因此認定第二次特別股認購，並不會影響其他公司權益。

雖第二次特別股認購款項，有663萬餘美金透過Green Heaven公司借予馬廷海，其中就有21.5萬餘元美金，匯入邱冠勳名下帳戶，但經查該筆金流，是馬用來償還邱冠勳家族名下汽車公司款項，邱難以得知該筆款項來自Green Heaven公司。

此外，馬廷海於偵查中均未到庭，搜索時並未查得邱、馬二人有何犯意聯絡事證，兩人是否共謀不法，即非無疑。

檢察官認定，邱冠勳涉犯背信罪部分，罪嫌不足，予以不起訴處分；馬廷海因於2019年6月15日出境後，迄今未歸，顯以逃逸，目前已發布通緝。

另曾傳出公司股份有抵押給中資公司，但檢察官調查後，認為現階段尚難認定。

