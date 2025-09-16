為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    嗆「押你女兒來睡」！ 不滿女友被騷擾 男勒索36萬「洗門風」慘了

    彰化廖姓男子不滿女友遭公司顧問騷擾，脅迫對方須支付36萬元「洗門風」，恫嚇要拍裸照等語。彰化地院審理，依恐嚇取財未遂罪，判處有期徒刑4月。（資料照）

    彰化廖姓男子不滿女友遭公司顧問騷擾，脅迫對方須支付36萬元「洗門風」，恫嚇要拍裸照等語。彰化地院審理，依恐嚇取財未遂罪，判處有期徒刑4月。（資料照）

    2025/09/16 10:57

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣廖姓男子因不滿女友遭公司顧問騷擾，竟心生不滿，脅迫對方須支付36萬元「解決費」，甚至揚言要對方「洗門風」下跪道歉，並恫嚇要「押你女兒來睡」、「潑冷水、拍裸照」等，嚇得被害人趕緊報警。彰化地院審理，法官依恐嚇取財未遂罪，判處廖男有期徒刑4月。

    判決書指出，廖男認為女友的公司顧問，經常打電話騷擾，令他不滿決定報復對方，2023年9月 ，其顧問透過LINE致電女友時，廖男接起電話，直接恐嚇要帶兄弟上門「算帳」，要求對方下跪道歉，否則就必須付出36萬元「和解」。

    隔日一早，廖男竟直接到公司堵人，當其公司員工放話，要對顧問「找兄弟堵門口」，並語帶威脅「要嘛拿錢出來，不然就帶人去你家押你女兒來睡！」還聲稱要「潑冷水、拍裸照上網」羞辱顧問，甚至自誇是「流氓業務」，揚言找竹聯幫小弟助陣，嚇得公司上下人心惶惶。

    顧問得知後立即報警，警方依監視器畫面、對話紀錄等蒐證，將廖男依恐嚇取財罪嫌送辦。

    彰化地院審理，廖男坦承犯行，但辯稱只是想幫女友出氣，一時情緒失控。法官認為，廖男過去曾因毒品案被判刑，出獄後卻未引以為戒，竟再以恐嚇方式企圖牟利，不僅造成被害人驚恐，更危害社會治安，應予懲戒，審酌，並未真正得逞，且犯後自白，依恐嚇取財未遂罪，判處有期徒刑4月。

