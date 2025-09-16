台南怪手司機到處借騙款至少近200萬 2友人出面：大家勿再上當

被控會編造各種虛構理由向公司小老闆、友人等借錢不還的怪手司機陳姓男子。（受害林姓女子提供）

2025/09/16 10:49

〔記者王俊忠／台南報導〕原本在台南官田區1家環保公司當怪手司機的陳姓男子，3、4年前屢向公司小老闆借款共約50多萬元；小老闆的林姓友人被陳男欠10多萬元；另家公司老闆也被陳男借款106萬元，近期陳男卻搞失蹤，債權人找不到人、紛報警提告詐欺，有債權人與臉書社團出示陳男影像提醒若遇此人借錢要三思，呼籲大家勿再受騙！

向本報投訴的官田區環保公司羅姓小老闆與羅男的南區林姓女友人都說，這名陳男（32歲）老家在高雄六龜區、有妻小，幾年前，陳男到官田1家環保回收公司當怪手司機並遷居善化地區，後來環保公司的老闆於2023年8月過世；環保公司小老闆羅姓男子（42歲）介紹陳男到山上區1家回收公司工作。

請繼續往下閱讀...

羅男表示，陳男在官田環保公司工作期間，先後以陳母腳傷需開刀、妻子懷孕要做產檢等多個理由，先後共向他借約50多萬元，大多數有請陳男開立本票借據；據他了解，陳男也有向其他多位司機朋友借錢未還，每次借款從3千元到近3萬元不等，也開出7張借據本票。

而羅父公司的1家合作廠商方姓老闆，也被陳男以母親過世（其實陳母還健在）、沒錢吃飯、小孩手斷掉須住院動手術、被法院收押等虛構編織的理由借錢，並教唆其妻子前往取款及提供匯款帳號，前後共騙借106萬元。

羅男的林姓女友人也說，她經羅男介紹認識陳男，因她在台南玉井區有塊農地花園，花錢委請陳男更換浪板施工，陳男卻一直拖延，後來才發現陳男根本沒進貨要做；給錢請陳幫忙買貓砂及乾糧，陳也有多次沒買；也將原本要支付水電師傅的費用據為己有、暗摃她的錢，前後被陳男拿走10多萬元，她已到市警六分局、玉井分局報案控告陳男涉嫌詐欺。

市警六分局表示，警方已受理此案、持續偵辦中。

羅男與林女都說，陳男向人借錢的理由很多，但理由都不是事實，他騙借的錢很多都拿去賭博賭輸了，最近1個多禮拜，都連絡不上陳男，陳大搞失蹤；羅男更直言陳男在通訊軟體已封鎖他，根本不知道陳的下落，他們要提醒社會大眾、尤其是台南、高雄地區的民眾千萬小心提防陳男的借錢詐術，不要再上當失財，當心有去無回。

台南官田區一家環保回收公司羅姓小老闆出面控訴陳姓怪手司機編造各種理由向他前後借款約50多萬元未還，有寫借款契約書與本票，近來陳男卻大搞失蹤、宛如人間蒸發。（記者王俊忠攝）

被控會用各種理由向友人騙借錢的陳姓怪手司機，傳訊息向一位友人說自己家裡出事，身上都沒錢，求借2000元，還傳靈位照片給對方強調沒有騙人。（受害林姓女子提供，記者王俊忠翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法