為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「化外之醫」真實上演！ 越南移工無照當「黑醫」 套房開刀做隆鼻當場栽了

    警方進入套房查獲無照密醫替客人進行醫療療程。（彰化專勤隊提供）

    警方進入套房查獲無照密醫替客人進行醫療療程。（彰化專勤隊提供）

    2025/09/16 10:49

    〔記者張聰秋／彰化報導〕公視影集《化外之醫》情節搬進現實！彰化專勤隊與彰化警方聯手，破獲越南移工與外籍人士組成「黑醫美團隊」，在台中烏日一棟大樓套房內，非法替客人隆鼻、割雙眼皮，還在臉書揪團攬客，主打「便宜、到府服務」。專案小組一舉攻堅，當場查獲正在動刀的3人，現場還搜出玻尿酸、肉毒桿菌及麻醉藥等大批醫療用品。

    警方調查，主嫌為越南籍韓姓女子，持依親居留在台，來台前已在越南從事醫美3年，在同鄉間小有名氣。她明知無照卻仍透過社群媒體揪客，並在網路購買或請同鄉夾帶進口來源不明的藥品，再租下烏日高鐵站附近大樓套房當「黑醫美工作室」，提供隆鼻、雙眼皮、豐胸、豐臀等侵入性療程。

    韓女還找來失聯越南移工陳姓男子和表妹阮姓女子一起分工。陳男在網路上自學手術技術，靠高人氣社群帳號吸粉近8萬人，甚至公開直播手術過程、秀術後照，標榜「快速、便宜」，生意接不完。更誇張的是，他還在網路吹噓「行動醫療車」，聲稱能直接在車內進行割包皮手術。

    彰化縣專勤隊副隊長吳國熏表示，專案小組鎖定多日後，趁3人替客人進行隆鼻時當場破門查緝，查扣玻尿酸、肉毒桿菌、麻醉藥、注射針具、縫合線與刀具等，全數送驗。3人偵訊後依違反《醫師法》移送台中地檢署，面臨6個月以上、5年以下徒刑及最高150萬元罰金。

    移民署提醒，外國人就算居留合法，也不得從事與許可原因不符的活動。民眾應選擇合法醫療院所與專業醫師，避免因貪便宜落入無照黑醫陷阱，影響健康。

    現場查扣醫療用品。（彰化專勤隊提領）

    現場查扣醫療用品。（彰化專勤隊提領）

    警方比對在者的身分有移工、失聯移工也有同鄉客人。（彰化專勤隊提供）

    警方比對在者的身分有移工、失聯移工也有同鄉客人。（彰化專勤隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播