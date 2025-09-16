「化外之醫」真實上演！ 越南移工無照當「黑醫」 套房開刀做隆鼻當場栽了

警方進入套房查獲無照密醫替客人進行醫療療程。（彰化專勤隊提供）

2025/09/16 10:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕公視影集《化外之醫》情節搬進現實！彰化專勤隊與彰化警方聯手，破獲越南移工與外籍人士組成「黑醫美團隊」，在台中烏日一棟大樓套房內，非法替客人隆鼻、割雙眼皮，還在臉書揪團攬客，主打「便宜、到府服務」。專案小組一舉攻堅，當場查獲正在動刀的3人，現場還搜出玻尿酸、肉毒桿菌及麻醉藥等大批醫療用品。

警方調查，主嫌為越南籍韓姓女子，持依親居留在台，來台前已在越南從事醫美3年，在同鄉間小有名氣。她明知無照卻仍透過社群媒體揪客，並在網路購買或請同鄉夾帶進口來源不明的藥品，再租下烏日高鐵站附近大樓套房當「黑醫美工作室」，提供隆鼻、雙眼皮、豐胸、豐臀等侵入性療程。

韓女還找來失聯越南移工陳姓男子和表妹阮姓女子一起分工。陳男在網路上自學手術技術，靠高人氣社群帳號吸粉近8萬人，甚至公開直播手術過程、秀術後照，標榜「快速、便宜」，生意接不完。更誇張的是，他還在網路吹噓「行動醫療車」，聲稱能直接在車內進行割包皮手術。

彰化縣專勤隊副隊長吳國熏表示，專案小組鎖定多日後，趁3人替客人進行隆鼻時當場破門查緝，查扣玻尿酸、肉毒桿菌、麻醉藥、注射針具、縫合線與刀具等，全數送驗。3人偵訊後依違反《醫師法》移送台中地檢署，面臨6個月以上、5年以下徒刑及最高150萬元罰金。

移民署提醒，外國人就算居留合法，也不得從事與許可原因不符的活動。民眾應選擇合法醫療院所與專業醫師，避免因貪便宜落入無照黑醫陷阱，影響健康。

現場查扣醫療用品。（彰化專勤隊提領）

警方比對在者的身分有移工、失聯移工也有同鄉客人。（彰化專勤隊提供）

