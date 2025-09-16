為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    原住民吵架竟持獵槍轟鄰居頭 二審維持原判12年、監護5年改判3年

    黃男行兇的改造獵槍。（警方提供）

    2025/09/16 10:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕新竹縣尖石鄉男子黃世禮與鄰居徐男發生口角，竟持改造狩獵槍枝朝徐男頭部射擊，當場爆頭貫穿死亡，新竹地院依殺人罪判刑12年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年；黃男認為刑期太重提起上訴，高院今宣判，殺人罪維持原判12年，但刑期執行完畢或赦免後，監護5年的部分則改判3年。

    新竹地院判決書指出，黃世禮為山地原住民，2017年2月間某日，以1萬2千元代價，購得由金屬擊發機構、木質槍托及已貫通之金屬槍管組合而成，擊發功能正常，可供擊發口徑0.27吋打釘槍用空包彈，用以發射彈丸使用，具有殺傷力槍枝1支作為狩獵活動之用。

    黃世禮於去年4月12日凌晨1時37分許，在徐男住處外，因與徐發生口角，竟仍偏離原住民傳統文化、祭儀或狩獵生活價值內涵，持槍朝徐頭部射擊，造成右額部單一貫穿性遠距離槍傷，導致顱腦損傷當場死亡；黃世禮隨即攜帶槍枝返回住處，拆解後棄置於住處前草叢及圍牆邊。

    新竹地院法官認為，黃世禮竟僅因口角糾紛，持槍枝朝被害人頭部射擊，致使被害人當場死亡，造成家屬突失至親無可彌補之傷痛，惡性重大，惟念其犯後坦承犯行，顯見其仍願為自己之錯舉負擔刑責，並與家屬達成調解，展現補償懊悔之心，態度尚可，最後依殺人罪判刑12年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年。

    高院今上午宣判此案，殺人罪維持原判12年，但針對刑之執行完畢或赦免後，監護5年的部分則改判3年、可上訴。

