    首頁　>　社會

    台南首座派出所電動機車換電站啟用 警民共享

    台南首座設在派出所的電動機車電池交換站，於永康警分局鹽行派出所啟用，提供警民共享。（記者劉婉君攝）

    台南首座設在派出所的電動機車電池交換站，於永康警分局鹽行派出所啟用，提供警民共享。（記者劉婉君攝）

    2025/09/16 10:18

    〔記者劉婉君／台南報導〕電動機車日益普及，台南市警察局首座設置於派出所的電動機車電池交換站，於永康警分局鹽行派出所啟用，提供警民共享。

    永康警分局長洪宏榮表示，近年來警政工作逐漸導入綠能交通工具，警察勤務往往需要隨時保持機動與效率，過去同仁更換電池需花費時間及距離往返外站，深怕在為機車充電時遇上緊急情況，陷入「里程焦慮」，為提升員警執勤效率與兼顧民眾需求，在市議員陳秋萍的大力爭取與奔走下，於鹽行派出所設置電動機車電池交換站，可快速完成電池更換，不僅縮短勤務空檔，也確保巡邏、交通執法與治安維護不中斷。

    洪宏榮指出，電池交換站並非僅限於警用需求，同步開放社區民眾使用，方便里鄰居民就近更換電池，呼應節能減碳政策，也落實「警政在地化、服務零距離」的理念，達到警民共享、共創永續的目標。

    台南首座設在派出所的電動機車電池交換站，於永康警分局鹽行派出所啟用，提供警民共享。（記者劉婉君攝）

    台南首座設在派出所的電動機車電池交換站，於永康警分局鹽行派出所啟用，提供警民共享。（記者劉婉君攝）

    台南首座設在派出所的電動機車電池交換站，於永康警分局鹽行派出所啟用，提供警民共享。（記者劉婉君攝）

    台南首座設在派出所的電動機車電池交換站，於永康警分局鹽行派出所啟用，提供警民共享。（記者劉婉君攝）

