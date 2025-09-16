為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    賣塔位還要交提款卡？說不贏嗆警「要投訴」翻車現場超荒謬

    王翁到銀行要申辦提款卡。（警方提供）

    王翁到銀行要申辦提款卡。（警方提供）

    2025/09/16 10:17

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓老翁近日險些掉進「靈骨塔買賣」陷阱，對方聲稱用500萬元收購他名下10個塔位，還要求先申辦提款卡交出，行員警覺異常通報警方到場時，詐團不斷催促進度，甚至電話質問時說不贏，惱羞成怒揚言「要投訴警方態度不好」，誇張行徑讓人傻眼。

    第一分局今天說，昨天上午11時許，王翁到銀行表示要辦理提款卡，準備交給「買家」，行員聽聞細節後覺得可疑，因為正常交易透過匯款即可完成，根本不需交出提款卡，立即懷疑有詐通報西區所協助。

    員警趕抵現場耐心詢問得知，王翁日前透過LINE認識「買家」，對方開價500萬元購買他名下10個靈骨塔位，每個50萬元，但附帶條件是要他新辦提款卡並交給對方，才能完成交易。就在警方詢問時，詐團還透過訊息不斷催促：「王大哥，你這邊辦好了嗎？」急迫態度更顯異常。

    員警見狀當場與詐團通話直球對決，質疑「買賣為何不用匯款？辦提款卡要做什麼？」對方一時語塞，答不出合理理由，竟「見笑轉生氣」，怒嗆要投訴警方態度不佳，荒謬行徑瞬間露餡。

    警方進一步解釋，詐團常以假買賣或投資為名，誘使被害人交出帳戶或提款卡，作為洗錢或詐欺金流工具，若一旦成為人頭帳戶，不僅資金血本無歸，還可能誤觸刑責，王翁聽完後又致電女兒商量，最終確認是詐騙，當場果斷拒絕辦卡，危機解除，也頻頻向警方及行員致謝，所幸及時阻止，未造成損失。

    經行員與員警耐心勸阻，王翁當場果斷拒絕辦卡。（警方提供）

    經行員與員警耐心勸阻，王翁當場果斷拒絕辦卡。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播