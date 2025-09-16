賣塔位還要交提款卡？說不贏嗆警「要投訴」翻車現場超荒謬

王翁到銀行要申辦提款卡。（警方提供）

2025/09/16 10:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓老翁近日險些掉進「靈骨塔買賣」陷阱，對方聲稱用500萬元收購他名下10個塔位，還要求先申辦提款卡交出，行員警覺異常通報警方到場時，詐團不斷催促進度，甚至電話質問時說不贏，惱羞成怒揚言「要投訴警方態度不好」，誇張行徑讓人傻眼。

第一分局今天說，昨天上午11時許，王翁到銀行表示要辦理提款卡，準備交給「買家」，行員聽聞細節後覺得可疑，因為正常交易透過匯款即可完成，根本不需交出提款卡，立即懷疑有詐通報西區所協助。

請繼續往下閱讀...

員警趕抵現場耐心詢問得知，王翁日前透過LINE認識「買家」，對方開價500萬元購買他名下10個靈骨塔位，每個50萬元，但附帶條件是要他新辦提款卡並交給對方，才能完成交易。就在警方詢問時，詐團還透過訊息不斷催促：「王大哥，你這邊辦好了嗎？」急迫態度更顯異常。

員警見狀當場與詐團通話直球對決，質疑「買賣為何不用匯款？辦提款卡要做什麼？」對方一時語塞，答不出合理理由，竟「見笑轉生氣」，怒嗆要投訴警方態度不佳，荒謬行徑瞬間露餡。

警方進一步解釋，詐團常以假買賣或投資為名，誘使被害人交出帳戶或提款卡，作為洗錢或詐欺金流工具，若一旦成為人頭帳戶，不僅資金血本無歸，還可能誤觸刑責，王翁聽完後又致電女兒商量，最終確認是詐騙，當場果斷拒絕辦卡，危機解除，也頻頻向警方及行員致謝，所幸及時阻止，未造成損失。

經行員與員警耐心勸阻，王翁當場果斷拒絕辦卡。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法