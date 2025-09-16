為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    圍捕毒緝犯遭衝撞 宜警連開2槍追緝

    黃女駕駛賓士車撞爛停車桿。（民眾提供）

    2025/09/16 09:55

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭50歲簡姓男子因毒品案遭通緝，昨和2名友人駕車到礁溪中山路停車場，警方發現上前盤查，駕駛黃女拒捕還開車衝撞警方，員警隨即拔槍朝車輪連開2槍，但還是遭突破重圍，最後車子因爆胎在育英路被攔停，不過簡男中途跳車逃逸，警方已鎖定行蹤，今天將擴大追緝。

    宜蘭礁溪鬧區昨上演街頭警匪戰，警方圍捕簡男過程全被民眾拍下發文，引發地方熱議。簡男持有毒品遭通緝，員警鎖定多時，15日下午3點多，發現他和黃姓及王姓女友人出沒在太子爺廟附近停車場，隨即派遣警力盤查。

    但3人拒捕，42歲黃女駕駛賓士車載簡男、王女離去，過程撞爛停車桿還波及一旁貨車，更衝撞警方，員警對車輪連開2槍，黃女仍駕車逃往育英路，中途還讓簡男下車，最後開了約5公里，因車輛爆胎被警網攔停，黃女、王女被壓制落網。

    警方在車內查獲毒品安非他命數包等證物，黃女、王女訊後，朝毒品危害防制條例及妨害公務等罪嫌偵辦，正在逃逸的簡男，警方已掌握行蹤，全力追緝，全案追捕過程無人員受傷。礁溪分局呼籲，對於毒品犯罪絕不寬貸，將持續向上溯源，全力打擊各類毒品犯罪，維護社會治安及民眾健康。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    黃女駕駛賓士車衝撞警方。（民眾提供）

    黃女（黑衣）、王女被警方壓制落網。（民眾提供）

    車輪爆胎。（民眾提供）

    警方在車內查獲毒品安非他命。（民眾提供）

    熱門推播