    社會

    桃園龜山華亞科技園區移動式科技執法 9/12至今已取締35件超速

    桃園市龜山警分局執行超速違規取締專案勤務，鎖定華亞科技園區路段加強攔查與蒐證。（龜山警分局提供）

    桃園市龜山警分局執行超速違規取締專案勤務，鎖定華亞科技園區路段加強攔查與蒐證。（龜山警分局提供）

    2025/09/16 09:51

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山警分局執行「超速違規取締專案勤務」，鎖定華亞科技園區路段加強攔查與蒐證，警方表示，自本月12日至今已取締35件超速違規，勤務將會持續進行，並於園區各路段不定點取締。

    龜山警方表示，為提升道路交通安全，防制嚴重事故發生，近日針對轄內事故多發路段及易超速路段，規劃執行「超速違規取締專案勤務」，透過定點測速、移動式測速及科技執法設備，加強攔查與蒐證，以遏止駕駛人超速行為。

    龜山警方表示，9月12日為此次專案勤務首日，經會勘後選定華亞科技園區執行，執行至今共計取締超速違規35件，取締勤務將持續進行，並視路況不定點取締，請駕駛人不要心存僥倖，而超速是肇事主因之一，往往造成事故傷亡加重，提醒駕駛人切勿貪圖一時方便，忽視自身與他人安全。

    龜山警分局長張鶴瓊表示，龜山地區今年整體交通事故數值已呈現正向發展，各類交通事故與去年同期比，均呈現下降趨勢，尤其是A1交通事故大減7件、降幅46%，A2交通事故減少461件、降幅11.75%，將持續藉由駕駛人「速度管理」，減少交通事故並降低事故嚴重性，同時運用各項交通科技設備加強取締與宣導。

    桃園市龜山警分局執行超速違規取締專案勤務，鎖定華亞科技園區路段加強攔查與蒐證。（龜山警分局提供）

    桃園市龜山警分局執行超速違規取締專案勤務，鎖定華亞科技園區路段加強攔查與蒐證。（龜山警分局提供）

    龜山警分局鎖定華亞科技園區執行超速違規取締專案勤務，自9月12日至今，共計取締超速違規35件。（龜山警分局提供）

    龜山警分局鎖定華亞科技園區執行超速違規取締專案勤務，自9月12日至今，共計取締超速違規35件。（龜山警分局提供）

