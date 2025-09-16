為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    偷拍前女友私密照散播給現任男友觀看 男子判刑8個月、沒收IPHONE手機

    散播前女友私密照被判刑。（記者葉永騫攝）

    散播前女友私密照被判刑。（記者葉永騫攝）

    2025/09/16 09:40

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣一名王姓男子因為前女友移情別戀與另一名A男交往，王男心有不甘竟趁前女友酒醉時偷拍她下體及胸部，再傳給A男等人觀看，散播前女友與其發生性關係，中傷前女友名譽，屏東地方法院判處王男有期徒刑8個月，得易科罰金，犯罪用的IPHONE12PRO手機沒收。

    這名在酒吧工作的王姓男子，在111年11月前女友酒醉無意識時，未經同意，以手機拍照她胸部及下體，涉嫌妨害性隱私及不實性影像罪，112年發現前女友與A男交往關係親密萌生醋意，為排除A男與前女友交往，竟散佈與前女友發生性關係之事，損及前女友之名譽，也讓其他朋友知道，王男為使A男相信，還將性影像傳給A男，前女友得知後向屏東警分局報案，檢警於是查扣王男的手機，並依法送辦。

    王男在法院審理時坦承不諱，涉犯刑法第319條之妨害性隱私罪，王男未徵得前女友同意，竟竊錄性影像，僅為向他人證明與前女友人發生性行為而將性影像供他人觀看，侵害前女友之身體自主隱私，但法官斟酌王男無犯罪紀錄，偵查及審理中均坦承犯行，尚見悔意之態度，又有調解之意願，惟前女友無意願而無法成立；因此判處有期徒刑8個月，得易科罰金，犯罪用的IPHONE12PRO手機沒收。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播