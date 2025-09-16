偷拍前女友私密照散播給現任男友觀看 男子判刑8個月、沒收IPHONE手機

散播前女友私密照被判刑。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣一名王姓男子因為前女友移情別戀與另一名A男交往，王男心有不甘竟趁前女友酒醉時偷拍她下體及胸部，再傳給A男等人觀看，散播前女友與其發生性關係，中傷前女友名譽，屏東地方法院判處王男有期徒刑8個月，得易科罰金，犯罪用的IPHONE12PRO手機沒收。

這名在酒吧工作的王姓男子，在111年11月前女友酒醉無意識時，未經同意，以手機拍照她胸部及下體，涉嫌妨害性隱私及不實性影像罪，112年發現前女友與A男交往關係親密萌生醋意，為排除A男與前女友交往，竟散佈與前女友發生性關係之事，損及前女友之名譽，也讓其他朋友知道，王男為使A男相信，還將性影像傳給A男，前女友得知後向屏東警分局報案，檢警於是查扣王男的手機，並依法送辦。

王男在法院審理時坦承不諱，涉犯刑法第319條之妨害性隱私罪，王男未徵得前女友同意，竟竊錄性影像，僅為向他人證明與前女友人發生性行為而將性影像供他人觀看，侵害前女友之身體自主隱私，但法官斟酌王男無犯罪紀錄，偵查及審理中均坦承犯行，尚見悔意之態度，又有調解之意願，惟前女友無意願而無法成立；因此判處有期徒刑8個月，得易科罰金，犯罪用的IPHONE12PRO手機沒收。

