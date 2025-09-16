男子放鞭炮嚇人、嗆農會「照三餐來亂」恐嚇罪不成立！

男子放鞭炮嚇人、嗆彰化市農會職員「照三餐來亂」，但恐嚇罪不成立！（翻攝彰化市農會臉書）

2025/09/16 09:41

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化李姓男子因不爽彰化市農會人員處理刮刮樂兌獎，毀損他的彩券，先是到農會前燃放鞭炮，隔天更打電話嗆聲「會照三餐來亂」，讓接電話的農會職員心生恐懼報警處理。李男被依恐嚇危害安全罪提起公訴，但案子到彰化地院審理，法官認為「會照三餐來亂」是報案人自己講，檢察官沒具體證明就直接起訴，因此判李男無罪。

這起事件發生在今年3月間某日，男子認為農會人員用指甲摳壞他中獎彩券的條碼，以致無法兌獎，一氣之下，當晚7點多跑到彰化市農會門口燃放鞭炮洩憤，導致農會的鐵捲門損壞。

請繼續往下閱讀...

隔天上午9點，他又打電話到農會，怒嗆「農會都在這，會照三餐來亂」，讓接電話的農會職員感到非常害怕，擔心對方會繼續用激烈手段破壞農會財產，因此決定報警提告。檢方隨後依刑法恐嚇危害安全罪將他起訴。

面對指控，男子在法庭上坦承確實因為氣憤而去放鞭炮、打電話，但堅決否認有出言恐嚇。他辯稱「我是因為農會人員弄壞我的彩券才去放鞭炮表達抗議，隔天打電話也只是要主張自己的權益，可能講話大聲一點、口氣不好，但我絕對沒有說那些威脅的話！」

法官表示，雖然農會職員指證歷歷，但全案除了他的單一證詞外，監視器畫面只能證明李男有來放鞭炮，卻完全無法證明他「在電話中說了哪些話」。

法官更特別指出，檢察官原先認為男子在警詢時已自白，但仔細查看筆錄後發現，李男當時只承認有「打電話」這個行為，從未承認說過「照三餐來亂」等威脅言語，因此認定檢方起訴基礎有誤。法官認為檢方提出的證據無法達到「讓一般人確信犯罪」的程度，基於「罪證有疑，利於被告」的原則，判決男子無罪全案仍可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法