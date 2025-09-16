花蓮男騎機車酒測值破1.08 辯「吃安眠藥無意識夢遊」遭打臉

黃男酒駕不服辯稱自己因身心狀況服用安眠藥「無意識夢遊」，向法院上訴主張因服用藥物致不能辨識其行為違法請求無罪，花蓮地方法院審理後認為無理由日前駁回黃男上訴。（資料照）

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮黃姓男子2023年7月在海岸邊飲酒後騎機車回家，路途中摔車遭警方查獲，測得吐氣酒精濃度高達每公升1.08毫克，遭花蓮地方法院簡易判決依公共危險罪判處4月徒刑，黃男不服辯稱自己因身心狀況服用安眠藥「無意識夢遊」，向法院上訴主張因服用藥物致不能辨識其行為違法請求無罪，花蓮地方法院審理後認為無理由日前駁回黃男上訴。

檢警調查，黃姓男子在2023年7月3日晚間在海岸邊獨自飲酒後騎機車上路，在花蓮市自摔遭路人報警，警方到場後發現黃男與機車同在道路上，黃男仰躺在路面上，眼睛睜開而呆滯，機車則倒在路面且緊鄰黃男身旁，警方對黃男施以酒精濃度呼吸測試，測得吐氣酒精濃度達每公升1.08毫克，黃男向警方坦承喝了六瓶啤酒，遭警方依公共危險罪嫌移送法辦。

不過黃男上法院辯稱說，他醒來時就發現自己在慈濟醫院，其對於騎機車自摔過程毫無印象，並持醫院鑑定書證明自己長期因身心狀況服用安眠藥，向法官主張自己所為的無意識行為而無故意，且因服用藥物致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而為行為之能力，請為無罪。

不過法官依據警方處理被告黃男相關影像畫面，黃男能仍與警方對談、呼氣酒測，且自行親自簽名，堪信被告於案發時仍有相當之記憶力、控制力及判斷力而非陷於無意識狀態，當下並非無意識狀態而具不能安全駕駛之故意；且法官另外查出，被告黃男涉犯竊取他人車牌、酒駕等也主張自己因服用安眠藥而無意識，不過法官認為被告長期服用安眠藥卻從無向醫師反映出現無意識夢遊的副作用，顯係臨訟卸飾之詞。

被告雖持醫院鑑定報告主張自己服用安眠藥而無意識犯罪，但法官認為，被告黃男有不自陷責任能力障礙狀態及不為犯罪行為之期待可能性，卻猶未自我控制，騎車外出後仍執意酒後服用安眠藥而自陷於不能辨識行為違法或依其辨識而為行為之狀態，並在此狀態下為不能安全駕駛行為，自應與精神、心智正常狀態下之犯罪行為同其處罰，依刑法第19條第3項規定，亦不適用該條之阻卻責任事由。

