為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男持刀割喉女友後自戕 女全身赤裸滿身血衝超商求救

    2025/09/16 09:53

    首次上稿 09:23
    更新時間 09:53

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市昨（15）日晚間驚傳疑似情侶吵架，54歲呂姓男子疑似嗆聲要共赴黃泉，竟持刀朝女友連砍多刀，女方甚至遭到割喉，她全身滿是鮮血，顧不得衣服都沒穿，負傷逃出衝進桃園夜市1家超商求救時，民眾連忙協助報案，警、消趕抵後將女子送醫，另在住處發現持刀自戕已昏迷的呂男，2人送醫後暫時都無生命危險，女方傷勢較重仍在加護病房觀察。

    據悉，女子年約40歲，當時頸部有撕裂傷，救護人員到場後，給予清洗傷口、止血包紮等處置，意識及對聲音都有反應，被送往敏盛醫院急救，呂男左手手腕有自戕刀傷，警、消到場時他已陷入昏迷，所幸及時送醫保住一命，當時女方疑似正在洗澡，突然遭到呂男持刀攻擊，呂男清醒後避重就輕說，兩人是要殉情，由於目前女方仍在加護病房，警方將等她傷勢好轉後訊問，釐清案發原因及經過。

    由於晚間逛夜市人潮眾多，超商也是人來人往，女子全身是血衝入，超商地板留下滿地血腳印及血跡，目擊民眾說，當時進到超商買東西，大家都是一臉驚恐，一直喊「不要踩到」，地板全部都是血，聽說是一個女生沒穿衣服被割喉，衝進超商求救，希望她能平安沒事。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播