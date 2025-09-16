男持刀割喉女友後自戕 女全身赤裸滿身血衝超商求救

2025/09/16 09:53

首次上稿 09:23

更新時間 09:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市昨（15）日晚間驚傳疑似情侶吵架，54歲呂姓男子疑似嗆聲要共赴黃泉，竟持刀朝女友連砍多刀，女方甚至遭到割喉，她全身滿是鮮血，顧不得衣服都沒穿，負傷逃出衝進桃園夜市1家超商求救時，民眾連忙協助報案，警、消趕抵後將女子送醫，另在住處發現持刀自戕已昏迷的呂男，2人送醫後暫時都無生命危險，女方傷勢較重仍在加護病房觀察。

據悉，女子年約40歲，當時頸部有撕裂傷，救護人員到場後，給予清洗傷口、止血包紮等處置，意識及對聲音都有反應，被送往敏盛醫院急救，呂男左手手腕有自戕刀傷，警、消到場時他已陷入昏迷，所幸及時送醫保住一命，當時女方疑似正在洗澡，突然遭到呂男持刀攻擊，呂男清醒後避重就輕說，兩人是要殉情，由於目前女方仍在加護病房，警方將等她傷勢好轉後訊問，釐清案發原因及經過。

由於晚間逛夜市人潮眾多，超商也是人來人往，女子全身是血衝入，超商地板留下滿地血腳印及血跡，目擊民眾說，當時進到超商買東西，大家都是一臉驚恐，一直喊「不要踩到」，地板全部都是血，聽說是一個女生沒穿衣服被割喉，衝進超商求救，希望她能平安沒事。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

