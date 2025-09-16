為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄精神狀況不穩男子拒停車逃逸 處罰鍰並吊扣駕照

    高雄精神狀況不穩男子拒停車逃逸，遭罰鍰並吊扣駕照。（取自社會事新聞影音）

    

    2025/09/16 09:02

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄36歲吳男因精神情緒不穩，多次在家中滋擾，吳母無奈報警求助，警方前往協助強制就醫，不料，吳男反開車拒絕警方關心，員警制止攔查無效，過程被路過民眾拍下網傳。

    三民一警分局今（16）日依違反道路交通管理處罰條例第60條第1項，可處新台幣1萬元以上、3萬元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照6個月，警方依法予以開單舉發。

    三民一分局今指出，哈爾濱街派出所昨日17時30分許，接獲蘇婦（61歲）報案，指她的36歲兒子近來精神情緒不穩，請求警方協助強制就醫，在員警到達前，吳男欲先行離去。

    員警在三民區中華一路與同盟一路口發現吳男行蹤，予以尾隨，途中員警伺機以警棍插入車輪鋼圈，意圖使其停車，但吳男仍拒不配合，持續駕車離去。

    吳男拒絕停車而逃逸，涉違反道路交通管理處罰條例第60條第1項，處新台幣1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照6個月，警方依法予以開單舉發，三民第一分局呼籲，民眾遇警攔檢盤查，應配合警方，千萬不要心存僥倖拒檢逃逸，違者警方將依法究辦。

    圖
    圖
