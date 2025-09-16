老公外遇協議給房產竟偷賣 人妻求償695萬判賠差很大

老公外遇簽協議書給房產竟偷賣，人妻提告索賠案情大逆轉。（情境照）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳女逮到老公偷吃小三，老公為了安撫情緒，簽協議書答應移轉房地產給她，沒想到事後竟偷偷賣掉，陳女憤而提告求償房地產價695萬元，新竹地院審理後，認為這個金額超過侵害配偶權行情太多，扣除相關費用後，最後判賠75萬元。

陳女說，先生羅男與蔡姓小三於107年發生外遇，夫妻與蔡女協議賠償事宜並簽訂協議書，約定蔡女應賠償她精神慰撫金40萬元，羅男則應移轉新竹市房地產所有權給她。

事後羅男竟以695萬元偷偷把房地賣掉，由於她是因羅男外遇，才與羅男約定，需將房地過戶給她作為賠償，憤而向羅男提告求償695萬元。

法官審酌當初協議書簽立的原因，乃因羅男與小三發生婚外情，二人擬賠償陳女精神上損害而為協議，羅男同意移轉房地，兼有安定妻子情緒，宣示將繼續守護婚姻之意圖，如由羅男賠償房地全價（含貸款），則賠償數額高達近7百萬，顯非羅男所能負荷，亦遠超過一般婚外性行為損害賠償金額甚多。

法官認為夫妻雖未約定貸款由何人繳納，惟仍應衡量妨害配偶權損害賠償之合理數額，認為該協議書之真意，就陳女取得之賠償數額，乃扣除房地貸款餘額，約為177萬元，再扣除陳女應給付羅男代墊扶養費之不當得利為102萬元，判最終陳女得請求75萬元。

