苗栗竹南銀樓昨被搶損失70萬元 警以車追人逮涉案情侶檔、2少年

2025/09/16 09:57

更新時間 09:57

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮博愛街一間銀樓昨（15）日下午4點多遭19歲陳姓男子與17歲王姓少年佯裝成買家，趁機搶走價值約70萬元的項鍊及金飾。竹南警方獲報後不敢大意展開追緝，警方15日深夜11點多順利在苗栗縣頭份市尚順廣場逮捕4名嫌犯，包括負責騎機車接應的18歲朱女與17歲楊姓少年，4人被逮捕時已經銷贓50幾萬金飾，全案依搶奪罪送辦。

警方調查，4人中陳男與朱女為男女朋友，與年紀相差1、2歲的王少、楊少因「興趣」相近結識，4人因沉迷博弈、染毒等欠債後，突發奇想搶銀樓。陳男原本計畫與另楊姓少年在頭份市挑選銀樓犯案，因為楊姓少年少年不敢下手作罷，改由陳男與王姓少年前往位在竹南鎮鬧區的一處銀樓犯案，朱女、楊少則分別負責騎機車接應。

竹南鎮銀樓搶案發生後，警方以車追人順利逮捕4嫌，並在陳男與楊少身上找到銷贓後剩餘16萬贓款，警方也查出，陳男與2名少年甚至還到另處銀樓購買3枚金墜子作為紀念。

苗栗竹南銀樓15日下午遭搶，警查出銷贓後剩餘16萬贓款。（民眾提供）

苗栗竹南銀樓15日下午被搶，警逮4嫌竟有2人未成年。圖為被搶銀樓。（民眾提供）

苗栗竹南銀樓15日下午遭搶，警逮4嫌竟有2人未成年。（民眾提供）

