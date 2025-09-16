為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    苗栗竹南銀樓昨被搶損失70萬元 警以車追人逮涉案情侶檔、2少年

    苗栗竹南銀樓15日下午遭搶，警逮4嫌竟有2人未成年。（民眾提供）

    苗栗竹南銀樓15日下午遭搶，警逮4嫌竟有2人未成年。（民眾提供）

    2025/09/16 09:57

    首次上稿 08:51
    更新時間 09:57

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮博愛街一間銀樓昨（15）日下午4點多遭19歲陳姓男子與17歲王姓少年佯裝成買家，趁機搶走價值約70萬元的項鍊及金飾。竹南警方獲報後不敢大意展開追緝，警方15日深夜11點多順利在苗栗縣頭份市尚順廣場逮捕4名嫌犯，包括負責騎機車接應的18歲朱女與17歲楊姓少年，4人被逮捕時已經銷贓50幾萬金飾，全案依搶奪罪送辦。

    警方調查，4人中陳男與朱女為男女朋友，與年紀相差1、2歲的王少、楊少因「興趣」相近結識，4人因沉迷博弈、染毒等欠債後，突發奇想搶銀樓。陳男原本計畫與另楊姓少年在頭份市挑選銀樓犯案，因為楊姓少年少年不敢下手作罷，改由陳男與王姓少年前往位在竹南鎮鬧區的一處銀樓犯案，朱女、楊少則分別負責騎機車接應。

    竹南鎮銀樓搶案發生後，警方以車追人順利逮捕4嫌，並在陳男與楊少身上找到銷贓後剩餘16萬贓款，警方也查出，陳男與2名少年甚至還到另處銀樓購買3枚金墜子作為紀念。

    苗栗竹南銀樓15日下午遭搶，警查出銷贓後剩餘16萬贓款。（民眾提供）

    苗栗竹南銀樓15日下午遭搶，警查出銷贓後剩餘16萬贓款。（民眾提供）

    苗栗竹南銀樓15日下午被搶，警逮4嫌竟有2人未成年。圖為被搶銀樓。（民眾提供）

    苗栗竹南銀樓15日下午被搶，警逮4嫌竟有2人未成年。圖為被搶銀樓。（民眾提供）

    苗栗竹南銀樓15日下午遭搶，警逮4嫌竟有2人未成年。（民眾提供）

    苗栗竹南銀樓15日下午遭搶，警逮4嫌竟有2人未成年。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播