渣男陪小三看展被抓包 竟想討回奶粉、尿布錢慘遭休

社群媒體驚見老公小三合體，渣男竟想討回奶粉尿布錢慘遭休。（情境照）

2025/09/16 08:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕渣男就是渣男！新竹陳女無意間在社群媒體上，驚見老公與小三一起看展吃飯，追問無效後，渣男老公果然在半年後提離婚，甚至要討回聘金、生產住院、新生兒檢查、月子中心及奶粉、尿布等費用，陳女覺得這男人實在渣到不行，憤而提告休掉他，新竹地院判准。

112年結婚的陳女說，去年5月在社群媒體發現先生張男與陌生女子共同觀看展覽及用餐，經她質問，張男並未澄清。去年11月張男主動提出離婚，她應允之後，張男竟要她返還贈與物、聘金、生產住院、新生兒檢查、月子中心及奶粉、尿布等費用，雙方無法達成共識，她只能訴請休夫。

法官審酌夫妻婚後長期不同居，去年11月已商談離婚條件，迄今雙方無見面互動，確實感情盡失，主觀上均無意維持婚姻，客觀上徒有夫妻之名而無夫妻之實，婚姻已生重大而不能回復之破綻，並達於倘處於同一境況，任何人均將喪失維持婚姻意願程度，堪認夫妻間確有難以維持婚姻之重大事由存在，考量事由之發生，並非可歸責於陳女，因此判准陳女休夫。

