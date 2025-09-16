為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    渣男陪小三看展被抓包 竟想討回奶粉、尿布錢慘遭休

    社群媒體驚見老公小三合體，渣男竟想討回奶粉尿布錢慘遭休。（情境照）

    社群媒體驚見老公小三合體，渣男竟想討回奶粉尿布錢慘遭休。（情境照）

    2025/09/16 08:09

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕渣男就是渣男！新竹陳女無意間在社群媒體上，驚見老公與小三一起看展吃飯，追問無效後，渣男老公果然在半年後提離婚，甚至要討回聘金、生產住院、新生兒檢查、月子中心及奶粉、尿布等費用，陳女覺得這男人實在渣到不行，憤而提告休掉他，新竹地院判准。

    112年結婚的陳女說，去年5月在社群媒體發現先生張男與陌生女子共同觀看展覽及用餐，經她質問，張男並未澄清。去年11月張男主動提出離婚，她應允之後，張男竟要她返還贈與物、聘金、生產住院、新生兒檢查、月子中心及奶粉、尿布等費用，雙方無法達成共識，她只能訴請休夫。

    法官審酌夫妻婚後長期不同居，去年11月已商談離婚條件，迄今雙方無見面互動，確實感情盡失，主觀上均無意維持婚姻，客觀上徒有夫妻之名而無夫妻之實，婚姻已生重大而不能回復之破綻，並達於倘處於同一境況，任何人均將喪失維持婚姻意願程度，堪認夫妻間確有難以維持婚姻之重大事由存在，考量事由之發生，並非可歸責於陳女，因此判准陳女休夫。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播