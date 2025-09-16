檢方翻案成功！中配周滿芝涉發展組織 無罪判決撤銷發回重審

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，涉嫌為對岸發展組織，經高雄高分院判決無罪，檢方不服上訴，被最高法院撤銷發回重新審理。（記者鮑建信攝）

2025/09/16 07:44

〔記者鮑建信／高雄報導〕「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝涉嫌接受中國資助發展組織，被依違反國安法起訴，業經高等法院高雄分院判決無罪，檢方不服上訴，最高法院認為仍有疑點未釐清，發回重新審理。

高雄高分檢指出，被告周滿芝原為「陝西省愛國主義志願者協會」成員，2014年間入境台灣並結婚取得身分證後，擔任「高雄市新住民姐妹關懷協會」和「台灣新住民關懷總會」理事長，同時加入中國大陸地區「統一戰線委員會」，受「陝西省愛國主義志願者協會」等單位執行長崔國衛吸收、指示下，在台發起及籌備成立分會。

2017年，周女到對岸會見湖南省統戰部長黃蘭香，尋求贊助在台灣發展組織；隔年5、6月間，她又與崔等人見面，簽署「中華海峽兩岸（民間）愛國促統宣言」，合議利用「高雄市新住民關懷協會」組織名義，在台灣進行「一國兩制」等統戰工作。

高雄高分院判決無罪後，檢方上訴指出，周滿芝先後成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」和「台灣新住民關懷總會」，就是要替對岸發展組織，要求撤銷改判。

最高法院指出，原審採信調查局函文，指查無中國官方對「陝西省愛國主義志願者協會」等單位實質控制或相關連事證，卻未採用國安局先前認為這2個組織有中共黨組織幹部及現職黨政軍人士參與，此部分有待進一步清查，撤銷原判決，發回重新審理。

