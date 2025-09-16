載92歲母親看診併排臨停挨罰 法官狠批警「行政怠惰」判撤罰

載92歲母親看診併排臨停挨罰 ，橋頭地院行政法庭判撤銷罰單。（資料照）

2025/09/16 07:16

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市吳姓男子2022年載92歲高齡母親到鳳山區一家診看診，在診所門口短暫下車臨停竟遭人檢舉，警方認定「併排臨時停車」開罰600元，車主申訴被駁上告法院，法院審理發現，依當時狀況車輛並未阻塞通行，依處罰條例應先以勸導，警方遇民眾檢舉案件，即自我放棄裁量權，不唯有行政裁量怠惰，判撤銷罰單，可上訴。

判決指出，吳男2022年11月16日，因「併排臨時停車」經民眾檢具行車紀錄器影像資料向警政機關提出檢舉，由交通警察大隊鳳山分隊警員逕行舉發，車主不服舉發提出陳述，仍查復「舉發無誤」。車主不服申請裁決，仍裁處吳男「罰鍰新臺幣600元整」因而提出行政訴訟。

請繼續往下閱讀...

吳男指出，當時送92歲高齡行動不便母親前往中醫就診，期間車子停放在停車場，只有在上、下車的短暫時間停留在中醫診所前，屬緊急情況，過路人不察逕行提出檢舉與被裁決，原處分顯有錯誤失察。

橋頭地院行政法庭審理認為，依當時車輛之流量觀之，尚無嚴重妨礙其他人、車通行，員警處理交通違規事件，依處罰條例應以勸導為原則，但對民眾檢舉案件，承辦員警反僅憑蒐證影片之部分資訊，全然未審酌處理細則之例外情況即逕行舉發，舉發機關即自我放棄裁量權，不唯有行政裁量怠惰之情況，有失公平。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法