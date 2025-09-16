為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    載92歲母親看診併排臨停挨罰 法官狠批警「行政怠惰」判撤罰

    載92歲母親看診併排臨停挨罰 ，橋頭地院行政法庭判撤銷罰單。（資料照）

    載92歲母親看診併排臨停挨罰 ，橋頭地院行政法庭判撤銷罰單。（資料照）

    2025/09/16 07:16

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市吳姓男子2022年載92歲高齡母親到鳳山區一家診看診，在診所門口短暫下車臨停竟遭人檢舉，警方認定「併排臨時停車」開罰600元，車主申訴被駁上告法院，法院審理發現，依當時狀況車輛並未阻塞通行，依處罰條例應先以勸導，警方遇民眾檢舉案件，即自我放棄裁量權，不唯有行政裁量怠惰，判撤銷罰單，可上訴。

    判決指出，吳男2022年11月16日，因「併排臨時停車」經民眾檢具行車紀錄器影像資料向警政機關提出檢舉，由交通警察大隊鳳山分隊警員逕行舉發，車主不服舉發提出陳述，仍查復「舉發無誤」。車主不服申請裁決，仍裁處吳男「罰鍰新臺幣600元整」因而提出行政訴訟。

    吳男指出，當時送92歲高齡行動不便母親前往中醫就診，期間車子停放在停車場，只有在上、下車的短暫時間停留在中醫診所前，屬緊急情況，過路人不察逕行提出檢舉與被裁決，原處分顯有錯誤失察。

    橋頭地院行政法庭審理認為，依當時車輛之流量觀之，尚無嚴重妨礙其他人、車通行，員警處理交通違規事件，依處罰條例應以勸導為原則，但對民眾檢舉案件，承辦員警反僅憑蒐證影片之部分資訊，全然未審酌處理細則之例外情況即逕行舉發，舉發機關即自我放棄裁量權，不唯有行政裁量怠惰之情況，有失公平。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播