超車後驟停25秒挨罰2萬4 辯以為撞車法官不信

2025/09/16 07:15

〔記者陳建志／台中報導〕一名曹姓男子去年9月開車行經新竹市香山區景觀大道，突然從右側高速行駛超車後，驟停在該輛車前方達25秒，車主向警方檢舉後開罰2萬4千元，曹男不服提起行政訴訟，辯稱當時以為撞到檢舉人車子才停車，還稱當時因腰痛無法下車，不過法官發現曹男驟停25秒都沒下車，腰痛診斷日期與當天相距甚遠，難以讓人採信，認為原處分沒問題，判決駁回。

曹姓男子去年9月29日中午12點多，駕駛自小客車行經新竹市香山區景觀大道與柴橋路口時，有「非遇突發狀況，在車道中暫停」的違規事實，經民眾檢舉，員警查證後屬實，開罰2萬4千元，曹男不服提起行政訴訟。

曹男表示，因誤以為擦撞檢舉人車輛才會停車，並無違規行為，主張原處分撤銷。

台中高等行政法院法官勘驗筆錄和畫面，發現當時檢舉人駕駛車輛行駛於新竹市香山區景觀大道右側的右轉彎專用道時，曹男車子突然從其右側貼近並高速行駛超越至前方，造成檢舉人車輛須向左偏移閃避，其車身部分進入左側車道；接著曹男車輛駛至檢舉人車子前方後，在前方無其他車輛或突發狀況下，突然煞車並暫停，車身因緊急煞車而上下晃動，造成後方檢舉人車輛也緊急煞車而晃動。

法官勘驗影像，發現曹男超車到檢舉人前面驟停，前後時間長達25秒，曹男都無任何下車檢視雙方車輛，也無任何報警申告交通事故的舉動，其所稱以為撞到檢舉人車輛的說法難以採信為真。

曹男雖另稱當時因為腰傷疼痛而暫時在該處停車且無法下車，不過檢視所提出的診斷證明書等文件，與當天相距甚遠，難以採信，訴請撤銷為無理由，判決駁回。

