為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    超車後驟停25秒挨罰2萬4 辯以為撞車法官不信

    曹姓男子開車超車後驟停，害後車差點撞上，警方開罰2萬4千元，提告辯稱以為撞到車才停下來，法官不信，判決駁回。（記者陳建志攝）

    曹姓男子開車超車後驟停，害後車差點撞上，警方開罰2萬4千元，提告辯稱以為撞到車才停下來，法官不信，判決駁回。（記者陳建志攝）

    2025/09/16 07:15

    〔記者陳建志／台中報導〕一名曹姓男子去年9月開車行經新竹市香山區景觀大道，突然從右側高速行駛超車後，驟停在該輛車前方達25秒，車主向警方檢舉後開罰2萬4千元，曹男不服提起行政訴訟，辯稱當時以為撞到檢舉人車子才停車，還稱當時因腰痛無法下車，不過法官發現曹男驟停25秒都沒下車，腰痛診斷日期與當天相距甚遠，難以讓人採信，認為原處分沒問題，判決駁回。

    曹姓男子去年9月29日中午12點多，駕駛自小客車行經新竹市香山區景觀大道與柴橋路口時，有「非遇突發狀況，在車道中暫停」的違規事實，經民眾檢舉，員警查證後屬實，開罰2萬4千元，曹男不服提起行政訴訟。

    曹男表示，因誤以為擦撞檢舉人車輛才會停車，並無違規行為，主張原處分撤銷。

    台中高等行政法院法官勘驗筆錄和畫面，發現當時檢舉人駕駛車輛行駛於新竹市香山區景觀大道右側的右轉彎專用道時，曹男車子突然從其右側貼近並高速行駛超越至前方，造成檢舉人車輛須向左偏移閃避，其車身部分進入左側車道；接著曹男車輛駛至檢舉人車子前方後，在前方無其他車輛或突發狀況下，突然煞車並暫停，車身因緊急煞車而上下晃動，造成後方檢舉人車輛也緊急煞車而晃動。

    法官勘驗影像，發現曹男超車到檢舉人前面驟停，前後時間長達25秒，曹男都無任何下車檢視雙方車輛，也無任何報警申告交通事故的舉動，其所稱以為撞到檢舉人車輛的說法難以採信為真。

    曹男雖另稱當時因為腰傷疼痛而暫時在該處停車且無法下車，不過檢視所提出的診斷證明書等文件，與當天相距甚遠，難以採信，訴請撤銷為無理由，判決駁回。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播