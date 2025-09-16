國小校聘才藝老師 10年來侵犯2女童將入監

校聘才藝指導老師涉嫌猥褻、性騷擾2名女童，被法院判囚定讞，即將入監執行。（情境照）

2025/09/16 06:43

〔記者鮑建信／高雄報導〕南部某校聘張姓竹笛指導老師，被控10年前猥褻女童後，又在4年前性騷擾另名女童，被高等法院高雄分院依強制猥褻等罪，分別判處徒刑3年5月及易科刑3月，他上訴被駁回並定讞，即將入監執行。

判決書指出，被告張男為某國小校聘中國笛、竹笛指導老師，負責甲女、乙女才藝課程。2女童國小畢業後，張男乃持續在她們住處教授才藝。

2014年9月至2016年6月止，張男兩度在甲女住處琴房，利用個別指導上課的機會，涉嫌撫摸她大腿、親吻手、臉頰、嘴巴、甚至擁抱等不當行為。此外，2021年9月4日下午，張男在乙女住處琴房叫她，並乘其轉頭之際，涉嫌突然親吻嘴巴。

張男指出，上課時為調整甲女持笛姿勢，才摸到她手背等處，若有不當行為，她不可能繼續上課，並參加他的音樂會。又說，乙女琴房有面大鏡子，如果在背後有任何動作，她應該看得見，否認犯行。

1、2審依強制猥褻罪，判處張男徒刑3年5月，另違反性騷擾防治法則處徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日。他不服上訴，被最高法院判決駁回，檢方將傳喚他到案執行。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

