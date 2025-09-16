違反保護令上訴翻盤 前夫「狂叩」無罪變有罪

前夫違反保護令多次打電話、傳訊，還在通話嗆前妻「殺人」。一審部分判無罪，二審撤銷改，待另案定讞後合併執行。（記者王捷攝）

2025/09/16 06:25

〔記者王捷／台南報導〕前夫違反保護令多次電話、傳訊騷擾前妻，放話「要去殺人」，一審判探視小孩無罪、但過激行為判拘役40天，前夫換律師上訴，豈料無罪打成有罪，二審高等法院台南分院還發現原審漏未論及恐嚇罪，數案確定後將所對應的地檢署合併執行。

一審台南地方法院對前夫連續打電話、傳訊息的部分行為，認定是為探視小孩判無罪，但過度激烈的訊息與通話、攔機車的行為，分別判處拘役20天、30天，應執行拘役40天。二審張男換了由法官轉任的律師施志遠上訴，二審撤銷原判，無罪部分改判有罪，量刑拘役20天，而原審違反保護令判處20日部分，加入考量前夫言語恐嚇，改判30天。

請繼續往下閱讀...

夫妻於2023年2月離婚，女方6月20日獲得通常保護令，但前夫仍在2023年的6月底、7月初的白天密集以LINE撥打、傳訊，經警方告誡，又在7月2日到16日間，持續打電話、傳訊，還在7月16日通話中說出加害生命、身體的語句。

一審判決，7月15、16違反通常保護令認罪，量處拘役20日，還有9月27日在攔車判拘役30日，兩罪應執行拘役40日。但6月底、7月初白天的騷擾，是為探視子女才傳訊、打電話，判無罪，未將恐嚇語句列入刑法恐嚇危害安全的範圍。

二審認為，2023年的6月底、7月初，前夫密集打電話、訊息達精神騷擾，由無罪改判拘役20日；第二點是除了持續騷擾，而且7月16日通話具有恐嚇要件，與違反保護令屬想像競合，從一重以違反保護令處斷，判拘役30日。將等各案確定，由檢察官聲請合併定執行。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法