僱人代搬書27萬也算車禍損害？女求償138萬遭打折

黃女車禍求償把公司搬書費27萬也列入，法院認屬營運成本非個人損害。（記者王捷攝）

2025/09/16 00:54

〔記者王捷／台南報導〕黃姓出版商騎車與劉姓堆高車司機車禍，求償138萬多元，其中連搬書運費27萬元都列入，卻被法院認定屬公司成本不屬個人損害。簡易庭僅賠40萬，黃女上訴後，合議庭駁回上訴，維持原判。

2022年3月間，劉姓司機駕駛堆高機未注意來車與禮讓，與騎車的黃女發生碰撞，造成黃女顏面顴骨骨折、左手骨折。刑事部分，劉男過失傷害罪判刑3月得易科罰金確定。民事部分，黃女以出版社負責人身分，提出醫療與生活費用外，還將叢書搬運費、推拿費、雞精補養、購置電動自行車與客戶匯率損失等列入，合計請求138萬7648元。

黃女主張，受傷後無法處理出版事務，叢書必須僱人代搬，27萬元費用與事故有直接關聯，應列入損害；其餘推拿與補品支出則為康復所需。被告劉男與李姓僱用人抗辯，醫療費中自費材料與補脂非必要，交通費包含購物雜務，推拿與雞精缺乏醫囑，電動自行車並非必須支出，僱傭代搬更屬公司成本，與個人無涉。

法官理由指出，損害賠償須限於被害人個人，凡屬公司名義的支出不得挪作個人請求。黃女僅提出2張收據證明，金額龐大卻無法證明必要性，法院最終認定醫療費12萬多、交通費、看護費、不能工作損失與精神慰撫金合計40多萬，黃女不服上訴，合議庭審理後，強調一審已逐項審酌，駁回上訴並命其負擔二審訴訟費1萬6185元，不得上訴。

