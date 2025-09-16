拚10多年換「恩惠性」給與認定 6員工告中油求償百萬僅判補提3603元

6名在中油任職逾10年的基層員工控訴公司少提勞退金，合計求償136萬多元，中油主張績效獎金屬恩惠性給與非工資，法院採信僅判補提3603元。（資料照）

2025/09/16 00:07

〔記者王捷／台南報導〕中油台南營業任職超過10年的6名員工控訴公司勞退金提繳不足，合計求償136萬5552元，不過中油主張，績效獎金屬於勉勵、恩惠性給與而非工資，這項說法最後獲得台南地方法院採信，僅判補提共3603元。

6位中油基層員工，分別從事站場與油槽線上輪班或檢修工作，服務年資介於11年至16年之間，他們認為，長期領取的考績獎金、工作獎金、績效獎金，已經制度化並具經常性，與勞務提供有對價關係，理應視為工資；至於夜點費、全勤獎金、危險津貼，屬於固定給付，應納入平均工資計算，加班費、特休未休工資與勞退提繳也都因此受到影響。

中油指出，獎金發放是依事業單位考成與盈餘表現，目的在激勵與嘉勉，屬於勉勵性與恩惠性給與，與「個人勞務」對價無關，且並非經常性，不屬工資範疇。公司一貫以單一薪給制計算加班費與特休未休工資，並無短少；夜點費部分，則已依主管機關見解補提前5年差額，主張無再計入之必要。

台南地院審理後採取「勞務對價」與「經常性給與」兩要件為判斷標準，認為工資性質不能僅憑名稱，而要看是否為雇主針對勞務的固定支出。

最後，經過法院認定，經營績效、考核等獎金，欠缺個人勞務對價且不具經常性，性質偏向恩惠與激勵，不得視為工資；夜點費、全勤獎金與危險津貼則屬於固定可預期的經常給與，必須列入工資範疇，進而影響加班費與特休未休工資計算，中油僅需補提共3603元給3人。

