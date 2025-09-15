9/15 威力彩頭獎摃龜！今彩539開5注 新竹這家彩券行「神獨攬3注」

114000224期今彩539頭獎開出5注；第114000074期威力彩頭獎摃龜。（本報合成）

2025/09/15 22:38

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕9月15日開獎的第114000074期威力彩頭獎摃龜；第114000224期今彩539頭獎開出5注，每注可得480萬元，分別由桃園市蘆竹區上興里大竹路309號1樓「金好中投注站」、桃園市桃園區大樹里桃鶯路276號「超吉匯彩券行」、新竹市北區光華一街28號一樓「鑫亦發彩券行」開出，光是「鑫亦發彩券行」就開出3注頭獎。

第114000074期威力彩中獎號碼為「第一區：04、16、20、33、34、38。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共1注中獎，每注可得15萬元；肆獎共26注中獎，每注可得2萬元；伍獎共173注中獎，每注可得4000元；陸獎共1301注中獎，每注可得800元；柒獎共2613注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4583注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8052注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2689注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第114000224期今彩539中獎號碼為「07、09、10、12、28」，頭獎共5注中獎，每注可得480萬元；貳獎共362注中獎，每注可得2萬元；參獎共9049注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬8172注中獎，每注可得50元。

第114000224期39樂合彩中獎號碼為「07、09、10、12、28」。四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共229注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1149注中獎，每注可得1125元。

第114000218期3星彩中獎號碼為「463」。壹獎共87注中獎，每注可得5000元。

第114000218期4星彩中獎號碼為「0233」。壹獎共22注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法