趁女友未成年女兒腳傷性侵 男子5年後被告判刑

石男藉口帶越南籍女友考取大學的女兒參觀新校區後性侵，被判刑定讞。（情境照）

2025/09/15 21:31

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市石姓男子獲悉越南籍女友的女兒考取大學，假借帶她參觀新校區後，返回住處強行侵犯，5年後被害人見母親與石分手，提出告訴，高等法院高雄分院依妨害性自主罪，判處徒刑4年半，石男不服上訴被駁回並定讞，即將入監執行。

判決書指出，2017年間，被告石男獲悉女友的女兒小茹（化名、當時未滿18歲）考取國立高雄科技大學，藉口陪同參觀旗津校區，乃於7月16日下午，騎機車載她前往。

參觀行程結束後，2人返回市區住處，石男見小茹因腳傷裹石膏行動不便，涉嫌強行性侵得逞。5年後，小茹見石男與其母分手，已無所顧忌，於是向警方報案，被高雄地檢署依涉嫌妨害性自主罪起訴。

石男指出，根本沒有帶小茹參觀校區，指控子虛烏有；他的辯護律師則說，證人作證時間距離案發時間太久，及小茹指述諸多違反常理，並與卷證不符，要求改判無罪。

一、二審依故意對少年犯強制性交罪，判處石男有期徒刑4年6月。他不服上訴，最高法院認為原審認事用法並無不妥，判決駁回，全案落幕，檢方將通知石男到案執行。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

