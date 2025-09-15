為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    趁女友未成年女兒腳傷性侵 男子5年後被告判刑

    石男藉口帶越南籍女友考取大學的女兒參觀新校區後性侵，被判刑定讞。（情境照）

    石男藉口帶越南籍女友考取大學的女兒參觀新校區後性侵，被判刑定讞。（情境照）

    2025/09/15 21:31

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市石姓男子獲悉越南籍女友的女兒考取大學，假借帶她參觀新校區後，返回住處強行侵犯，5年後被害人見母親與石分手，提出告訴，高等法院高雄分院依妨害性自主罪，判處徒刑4年半，石男不服上訴被駁回並定讞，即將入監執行。

    判決書指出，2017年間，被告石男獲悉女友的女兒小茹（化名、當時未滿18歲）考取國立高雄科技大學，藉口陪同參觀旗津校區，乃於7月16日下午，騎機車載她前往。

    參觀行程結束後，2人返回市區住處，石男見小茹因腳傷裹石膏行動不便，涉嫌強行性侵得逞。5年後，小茹見石男與其母分手，已無所顧忌，於是向警方報案，被高雄地檢署依涉嫌妨害性自主罪起訴。

    石男指出，根本沒有帶小茹參觀校區，指控子虛烏有；他的辯護律師則說，證人作證時間距離案發時間太久，及小茹指述諸多違反常理，並與卷證不符，要求改判無罪。

    一、二審依故意對少年犯強制性交罪，判處石男有期徒刑4年6月。他不服上訴，最高法院認為原審認事用法並無不妥，判決駁回，全案落幕，檢方將通知石男到案執行。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播