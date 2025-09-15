鹿谷東照山傳迷路墜谷！獨攀男脊椎受傷 消防馳援脫困

南投鹿谷鄉東照山有山友獨攀迷路墜谷，南投消防人員集結馳援，將受困山友抬下山。（南投縣消防局提供）

2025/09/15 20:24

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投鹿谷鄉東照山，今下午59歲鄺姓山友獨攀時迷路，不慎墜落10公尺溪谷，傷到脊椎、無法動彈，南投縣消防局獲報馳援，傍晚接觸鄺某所幸意識清楚，經以繩索配合擔架將人救出後，傍晚已順利後送竹山秀傳醫院治療。

消防局表示，鄺某今獨攀東照山的途中因迷路，下午2點不小心墜落10公尺溪谷，當時因脊椎撞擊受傷、無法移動，便自行報案求援。

當時出動3名警消，以及7名義消前往搜救，即便地勢險峻、攀登不易，但搜救人員仍在下午4點半左右接觸到鄺某，所幸意識仍清楚。

經現場包紮傷口後，考量鄺某疑似骨折以致全身無法動彈，搜救人員便以軟式擔架固定，再拖拉搬回步道路徑，之後再輪流將人抬下山，大約晚間6點返抵登山口，現場待命的救護車立即送醫救治。

消防局呼籲，民眾登山應避免獨攀，若有突發狀況才能彼此照應，另因近期山區天氣變化大，常有午後雷陣雨，山友務必做好準備，並注意雨後山徑濕滑，以維護登山安全。

南投鹿谷鄉東照山，有山友（右）獨攀迷路墜谷受困，南投消防人員趕赴上山馳援。（南投縣消防局提供）

