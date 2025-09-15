為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    亡父遺產遭提領一空 同居人挨告辯看護費被打臉判刑

    李婦侵占同居人遺產，經對方子女提告，被高雄高分院判刑定讞。（記者鮑建信攝）

    李婦侵占同居人遺產，經對方子女提告，被高雄高分院判刑定讞。（記者鮑建信攝）

    2025/09/15 20:34

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市李姓婦人趁同居人余男死亡後，涉嫌侵占存款，被具有繼承權的子女提告，她辯稱這些錢是看護等費用，被高等法院高雄分院打臉，並依詐欺取財罪，判處她易科刑5月定讞。

    據了解，被告李婦與育有3名子女的余男同居，並在他於2020年9月25日上午病故後，前往郵局、合庫和銀行等，涉嫌共提領28萬元存款。後來，余男子女發現老爸遺產被提領一空，到高雄地檢署提告，李婦因而被提起公訴。

    高雄地院開庭調查，余男死亡後，3名子女均有繼承權，李婦未經她們同意，私自提款現金，其中只有7萬元用於償還余男債務，詐騙剩下的21萬元，依詐欺取財罪判處有期徒刑5月，如易科罰金，以1000元折算1日。

    李婦上訴指出，余男要求她辭去工作，專職照顧他，及其生前在嘉義有遺產、財務等問題，請她代為處理並請律師，這些都需要用錢，否認犯行。

    高雄高分院指出，余男死亡當天，李婦就提領10萬元，她並在子女辦完喪事催討後，始製作代墊等費用答辯，所辯不足採信，因此判決駁回，全案落幕。

