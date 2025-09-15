為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    酒後找人釘孤枝！花蓮男反遭圍毆打趴地

    2025/09/15 18:59
    花蓮市國聯一路一間酒吧發生酒後打架案件，陳姓男子遭打趴躺在地上。（民眾提供）

    花蓮市國聯一路一間酒吧發生酒後打架案件，陳姓男子遭打趴躺在地上。（民眾提供）

    打人的一群年輕人直接離開現場。（民眾提供）

    打人的一群年輕人直接離開現場。（民眾提供）

    花蓮警方帶回相關涉嫌人詢問。（警方提供）

    花蓮警方帶回相關涉嫌人詢問。（警方提供）

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮20多歲陳姓男子在國聯五路一處酒吧喝酒，與鄰桌酒後發生口頭衝突，陳男不斷挑釁要對方出來店外單挑「釘孤枝」，一群人走出店外，陳男就拿著安全帽攻擊其中楊姓男子；楊男友人見狀，直接上前圍毆，陳男逃逸躲入附近檳榔攤還被拖出來打趴在地。花蓮警分局獲報後到場壓制，依涉嫌妨害秩序及傷害罪移送法辦。

    花蓮警分局今指出，13日清晨4點多，5名男子在市區國聯一路一處酒吧發生口角糾紛，其中陳姓男子離開時與其他20歲上下的4名年輕人在店外發生肢體衝突，遭四人圍毆的陳姓男子頭部身體多處擦傷流血及多處擦挫傷。警方獲報後，立即擴大偵查，立即掌握4名涉案男子到案說明，全案依涉嫌妨害秩序及傷害罪移請花蓮地檢署偵辦。

    花蓮警分局呼籲，民眾若遇糾紛應理性處理並可報警協助，避免情緒失控衍生暴力衝突事件。警方也將秉持「暴力零容忍」、強勢執法的態度，持續加強轄區治安維護工作，面對各類暴力案件及滋事狀況，警方將依法嚴正處理、絕不寬貸。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    圖
    圖
