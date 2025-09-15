為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    酒醉壯漢無故打傷2保全 桃園警快打部隊迅速壓制送辦

    桃園49歲姚男酒醉路過某社區，無故踢踹崗亭的門，並出手攻擊2名保全員，3人也都因此受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/09/15 19:05

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市49歲姚姓男子酒醉無故踢踹1處社區警衛崗亭，又出手攻擊出來詢問的保全，另名保全趕來協助，仍舊無法壓制體格壯碩的姚男，桃園警分局同安派出所獲報，立即啟動快打部隊趕抵，將姚男壓制並依傷害罪嫌移送法辦。

    同安所本月13日晚間8點多接獲民眾報案，指稱桃園區藝文二街某社區警衛室前有數名民眾發生衝突，警方立即啟動快打部隊趕抵現場，將酒醉大聲咆哮的男子壓制在地。

    經了解，姚男酒醉路過該社區警衛崗亭時，無故踢踹崗亭的門，王姓保全員出來詢問，突然遭到姚男出手攻擊，另名尤姓保全員見狀上前協助，由於姚男體格壯碩，2名保全反擊但無法將他制伏，3人也都因此受傷。

    警方通報救護人員到場協助傷者包紮送醫，後續依傷害罪嫌將姚男移送法辦。警方嚴正聲明，暴力零容忍，違法者必依法送辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方啟動快打部隊迅速壓制，並通報救護人員協助傷者包紮送醫。（記者鄭淑婷翻攝）

