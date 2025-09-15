柯文哲、應曉薇重開羈押庭 北院18:30當庭宣示結果

台北地院今傳喚柯文哲、應曉薇重開羈押庭，晚間6時30分將在法庭當庭宣示主文與理由。（記者方賓照攝）

2025/09/15 18:20

〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城收賄等案，上週一（8日）以7000萬元交保獲釋，但上週五被高等法院撤銷發回，台北地院今傳喚柯文哲、3000萬交保的台北市議員應曉薇，重開羈押庭，經檢、辯激辯2小時，柯、應暫押候審室，合議庭下午評議後，定晚間6時30分在法庭當庭宣示主文與理由。

今日庭訊時，柯文哲抱怨7000萬元交保金太高，以年利率3%計算，1年要210萬元，也就是每個月17萬5000元，他和妻子陳佩琪的月退俸加起來還不到3分之2，希望能調降具保金額；柯；柯並提到每次想到他收押期間父親過世就很難過，「我希望我將來是台灣曼德拉，而不是伍子胥」。

柯的律師團主張，應禁止被告接觸的範圍限於尚未詰問的證人，起訴書其餘證據清單上的2、300名證人，限制手段應限於騷擾、恐嚇或探詢案情，而不應有「接觸」這項目，否則柯就要把名單背起來，違反比例原則；柯文哲也說若要限制接觸這麼多人，應該印名單給他，他去民眾黨中央黨部，有一半是證人。

檢察官林俊廷指出，全案還有眾望基金會董事長李文宗、其妹李文娟、威京集團主席沈慶京、北市前都發局長黃景茂、台北市議員應曉薇等多名同案被告未作證，仍有勾串、受干擾影響之虞。

檢方也反對「被動接觸」說詞，是誰主動還是剛好巧遇？法院白紙黑字命令，不得接觸就是不能接觸；檢方也反對將禁止接觸對象限縮於同案被告與未到庭證人，難道柯文哲現在就可以去找朱亞虎、彭振聲質問「你認什麼罪」嗎？

