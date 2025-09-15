扯！為看中島健人演唱會 櫻花妹疑似「偽造台灣居留證」被捕

1名日本籍女性追星族來台看演唱會，卻被抓到高調換票、甚至疑似持有非法偽造的台灣居留證，被檢舉遭警方帶離現場調查。（圖擷取自「大鴻藝術 BIGART」臉書粉專、資料照，本報合成）

2025/09/15 21:33

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本人氣偶像中島健人13日來台後，先是擔任樂天桃猿主題日嘉賓，再於昨（14）日晚間，於新莊Zepp New Taipei舉辦首場海外演唱會，吸引大批粉絲到場支持。然而演唱會期間傳出，數名外籍女性追星族被其他粉絲檢舉，在場做出各種脫序行為，其中1人還因涉嫌使用偽造的台灣居留證，遭警方當場帶離現場。

據了解，中島健人在台舉辦的演唱會「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱」結束後，不少粉絲在噗浪（Plurk）、Threads、X（原推特）等社群平台分享心得參加，以及目睹部分外籍狂粉做出多種違反主辦方規定的脫序行為，像是試圖用10到15萬日圓（約新台幣2至3萬元）的價格，與門票入場序號靠前的粉絲換票。

請繼續往下閱讀...

而被最多粉絲提及的脫序狂粉，是1名來自日本的女性追星族，先是在松山機場接機期間，與同伴以「趴在地上」的姿勢佔位，還瘋狂噴芳香劑、用日語攻擊其他在場等待的台灣粉絲，被日語能力極佳的台灣粉絲警告後，才微微收斂。然而，這名日籍女子在演唱會當天，又被做出多項違法行為，讓大批粉絲氣得向工作人員檢舉抗議。

據悉，該名日籍女子先是場內惡意推擠，嚴重影響現場其他粉絲，又被眼尖的粉絲抓包她在場內高調換票、持有2張門票等行為，其他粉絲大聲呼喚工作人員來檢查。現場粉絲透露，起初這名日籍女子先試圖裝作聽不懂中文逃避，甚至直接攤在地上裝瘋賣傻，不過仍被工作人員直接架起並當場扛走，讓眾人拍手叫好。

另據人場外的粉絲分享，這名日籍女子被架離場內後還試圖逃走，但仍被工作人員成功逮到，並查出她確實持有2張票券，甚至持有非法偽造的台灣證件，最終被工作人員通報警方前來處理。根據「大鴻藝術 BIGART」粉專事前發布的公告，這場演唱會為實名抽選制，若有冒用他人資料登記者，主辦單位及售票單位有權取消該登記訂單。

相關消息一出，不僅引發台灣網友熱烈討論，消息傳回日本，也被不少日本網友與追星族痛斥「丟臉丟到國外」，「出國後就把禮儀留在日本了嗎？」、「拜託不要成為給偶像帶來麻煩的無良粉絲」、「在日本不被允許做的迷惑行為，怎麼覺得在國外就能做」、「你在任何國家參加現場演唱會時，遵守該國禮儀和法規不是基本的嗎？」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法