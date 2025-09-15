台西夢幻沙灘 少年戲水意外失足溺斃

雲林台西夢幻沙灘昨驚傳台南許姓少年戲水不慎意外溺斃。（民眾提供）

2025/09/15 17:05

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣台西鄉知名景點「夢幻沙灘」昨驚傳發生戲水意外，台南16歲許姓少年和友人疑似戲水不慎失足溺斃。警方表示，詳細事故原因仍有待釐清，更呼籲此處公告為「危險海域」，呼籲民眾切勿進入戲水遊憩。

台西鄉夢幻沙灘是台西有才寮大排出海口新生灘地，每到黃昏時彩霞滿天，吸引許多遊客和情侶前往欣賞落日，被取此美名，但此處雖看上去表面是一片大沙灘，實際踏上去，因為下方結構不紮實，有踩空的高度危險，2015年縣府考量曾有溺斃意外事件，將此地列為「危險海域」。

據了解，許姓少年為台南某工商建教班學生，昨天與4名同學相伴到夢幻沙灘遊憩，當時疑似戲水過程中不慎落水，其他同學見狀後，緊急報案求救。

昨日下午3點11點左右，雲林縣消防局接獲報案，稱有名男子在夢幻沙灘意外落水，救護人員緊急前往現場，由於當時適逢漲潮，救援人員與海巡人員在淺灘處搜救並發現許男並送醫，不過疑因被暗流捲入海中並嗆水，經搶救仍不治，案由檢警相驗處理中。

台西警分局表示，詳細事故原因仍有待調查釐清，此外更呼籲民眾，夢幻沙灘已被公告列為危險海域，禁止遊客到此從事各項活動，呼籲民眾務必遵守規定。

夢幻沙灘每到黃昏時彩霞滿天，吸引許多遊客和情侶前往，但因沙質不穩定且有暗流，10年前已被列為危險海域。（資料照）

