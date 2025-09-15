辦台鹽綠能弊案涉洩密起訴 台南市調處調查官10萬交保

涉辦案洩密被檢方起訴的台南市調查處調查官林家齊，於15日下午台南地院開庭後，法官裁定10萬元交保。（記者王俊忠攝）

2025/09/15 17:10

〔記者王俊忠／台南報導〕被控涉將調查中台鹽綠能公司交易關係人個資、財務交易等資料外洩給台綠總經理黃姓女秘書的台南市調查處新營站調查官林家齊，經檢方起訴後移審台南地院，今天下午台南地方法院開庭後裁定林員交保10萬元、且不得串滅證或與其他被告接觸、聯繫。

台南地院表示，15日下午開庭訊問後，依被告供述及起訴書所列證據，認為林員涉犯刑法公務員洩漏國防以外秘密罪與個資法中公務員非法利用個人資料罪嫌重大。又就被告與同案被告之間交接相關電子檔案資料部分，他們所敘述內容歧異情形尚待審理調查，有事實足認林員有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞。

但法官斟酌林員就案情相關具體供述的情形，認為其滅證、串供的可能性已有降低，暨檢察官及律師、林員對於羈押原因及必要性的意見陳述，兼考量國家刑事司法權有效行使與被告人身自由、防禦權保護程度等要件，裁准林員10萬元交保。法官並諭令林員在交保後不得對其他證人或被告有串滅證及勾串行為，也不得再聯繫同案其他被告。

據了解，今天下午4點許，林家齊的父親到台南地院繳交保10萬元保證金後，林家齊獲釋與其父親、親友、律師低調離開台南地院。

