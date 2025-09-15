為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    已廢止登記電信公司10年欠款2451萬 靠留抵稅額一次清償

    士林分署行政執行官詢問及協助義務人申請退還留抵稅額債權相關事宜，以利繳納本案欠款。（記者劉詠韻翻攝）

    士林分署行政執行官詢問及協助義務人申請退還留抵稅額債權相關事宜，以利繳納本案欠款。（記者劉詠韻翻攝）

    2025/09/15 16:56

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一間已廢止登記的電信公司，因積欠無線電頻率使用費及違反電信法遭裁罰，累計欠款高達2451萬餘元。案件自2016年10月起，國家通訊傳播委員會陸續移送法務部行政執行署士林分署強制執行；不過，該公司同時背負龐大銀行債務，帳戶存款多數遭抵銷，導致執行過程一度陷入瓶頸。

    士林分署指出，承辦人員持續追查義務人財產，除了即時扣押銀行存款、工程款等債權外，也深入調閱資料，並詢問義務人資金流向，最終發現其在財政部台北國稅局仍留有逾4000萬元營業稅留抵稅額。該筆留抵稅額足以清償本案全部欠款，分署隨即協助義務人備妥文件申請退稅，並同步扣押該項債權，以保全國家債權。

    由於本案執行期間將自去年10月起陸續屆滿，士林分署追蹤國稅局與義務人之間的申辦進度。國稅局審核認定，義務人申請退還留抵稅額符合加值型、非加值型營業稅法及稅捐稽徵法等相關規定，遂於去年9月12日依士林分署執行命令，將2451萬餘元全數解繳入庫，徹底圓滿解決本案。

    士林分署提醒，營業人如有滯欠公法上金錢給付義務時，應及早依法履行，以免遭受強制執行，若有溢付或留抵稅額，亦可主動洽詢稅捐機關，辦理抵繳或申請退還，以維護自身權益並避免額外損失。

