已廢止登記電信公司10年欠款2451萬 靠留抵稅額一次清償

2025/09/15 16:56

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一間已廢止登記的電信公司，因積欠無線電頻率使用費及違反電信法遭裁罰，累計欠款高達2451萬餘元。案件自2016年10月起，國家通訊傳播委員會陸續移送法務部行政執行署士林分署強制執行；不過，該公司同時背負龐大銀行債務，帳戶存款多數遭抵銷，導致執行過程一度陷入瓶頸。

士林分署指出，承辦人員持續追查義務人財產，除了即時扣押銀行存款、工程款等債權外，也深入調閱資料，並詢問義務人資金流向，最終發現其在財政部台北國稅局仍留有逾4000萬元營業稅留抵稅額。該筆留抵稅額足以清償本案全部欠款，分署隨即協助義務人備妥文件申請退稅，並同步扣押該項債權，以保全國家債權。

由於本案執行期間將自去年10月起陸續屆滿，士林分署追蹤國稅局與義務人之間的申辦進度。國稅局審核認定，義務人申請退還留抵稅額符合加值型、非加值型營業稅法及稅捐稽徵法等相關規定，遂於去年9月12日依士林分署執行命令，將2451萬餘元全數解繳入庫，徹底圓滿解決本案。

士林分署提醒，營業人如有滯欠公法上金錢給付義務時，應及早依法履行，以免遭受強制執行，若有溢付或留抵稅額，亦可主動洽詢稅捐機關，辦理抵繳或申請退還，以維護自身權益並避免額外損失。

