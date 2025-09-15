為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    陪母赴北院！應曉薇女兒分贈小草三明治 被問接棒選議員這麼說

    北院今上午召開羈押庭，應佳妤陪伴母親應曉薇現身北院，。（記者方賓照攝）

    北院今上午召開羈押庭，應佳妤陪伴母親應曉薇現身北院，。（記者方賓照攝）

    2025/09/15 16:46

    〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨台北市議員應曉薇深陷京華城弊案，遭控貪污收賄、洗錢罪嫌，與前台北市長柯文哲羈押逾一年，近期得以交保獲釋後，檢方隨即提起抗告，台北地方法院今重開羈押庭。應曉薇今日在女兒陪同下抵達北院，庭上應曉薇律師團強調，證人均否認她曾施壓或辱罵公務員，且檢方所稱串證必要已不具邏輯，盼法院考量其交保狀況與財務困境，勿再加重限制。

    開庭前，應佳妤陪伴母親現身北院，下車後即將提前備好的三明治、飲料，分給現場等待的小草們。隨後，應曉薇在女兒攙扶下，步履緩慢招手回應小草的熱烈歡呼，二人因步伐過於緩慢，幾乎每秒不到一步，一旁有記者忍不住開口催促，「走快一點、走快一點」，母女倆才加速步入法院。

    近期各黨派陸續派出新人接棒參選議員，傳聞應佳妤將接棒母親投入選戰。面對記者追問，應佳妤僅禮貌回稱，「目前沒有想法，謝謝大家關心。」

    今庭訊中，應曉薇律師團隊指出，傳喚的證人皆否認應曉薇曾施壓或辱罵市府公務員，包括柯文哲先前已證稱並無被告的LINE聯繫方式，二人僅於三次便當會碰面，私下並無來往，此種種皆能從檢方扣押的手機發現，相關訊問皆已具結，足認檢方提起的串證必要已經不起邏輯考驗。

    律師並表示，日前以3000萬交保，是應曉薇的家人四處籌措，皆須以利息返還，名下所有財產都被扣押，已無能力再增保，懇請法官再三參酌。

