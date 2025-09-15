辜仲諒聲請赴東京拉票抗告遭駁回確定 今天須返台

中信慈善基金會董事長辜仲諒。（資料照）

2025/09/15 16:29

〔記者張文川／台北報導〕中信慈善基金會董事長辜仲諒，涉中信金的澄清湖大樓購地案，一審被判刑7年8月，上訴高等法院中，他以世界棒總副會長身分聲請赴日本沖繩參加U18世界盃棒球賽，高院准其9月13至15日參加決賽及閉幕典禮，暫時解除限制出境、出海及科技監控，但駁回辜聲請9月16至18日至日本東京拜會棒壇重要人士行程；辜仲諒上週五提出抗告，最高法院今駁回抗告確定，辜仲諒確定今天必須自沖繩返台，不能去東京。

高院日前裁定，准許辜仲諒於提出1億5000萬元保證金後，暫時解除自9月13日至15日止的限制出境、出海及科技監控，期間責付給外交部長林佳龍、運動部政次鄭世忠及其律師葉建廷。

辜仲諒同時聲請主張，因獲全日本棒協會長山中正竹邀請，赴日本東京拜會棒壇重要人士，擬代表我國爭取連任世界棒總執行副會長，聲請解除9月16日至18日止的限制出境、出海及科技監控案；但高院認為辜仲諒未說明其必要性、急迫性，裁定駁回。

辜仲諒委由律師葉建廷於上週五（12日）針對東京行被駁回的部分，提出抗告，強調辜仲諒身為中信金控大股東，不會損害自己公司利益來協助部屬獲取不法利益，一審判決違反常情，對事實認定有誤解；法院對於辜出境聲請時的認定不確定性，造成未來辜即使當選世界棒壘球總會執行副會長，恐怕也會造成推動業務與參與比賽、會議的困擾，辜還在審慎評估是否繼續參選，希望法院能持平審酌，以利棒運的國際發展。

最高院今受理抗告並分案，由於有急迫性，今日下午做成裁定，認為高院原裁定已敘明，辜仲諒可以於9月13日至15日在沖繩參加「U18世界盃棒球賽」期間，安排相關商議拜會，實現原本規劃的選務目的，因此辜16日至18日前往東京拜會日本棒壇重要人士一事，就難以認定有必要。

最高法院指出，法院不能單憑此行程涉及辜仲諒的生涯規劃或公益目的來判斷，而應以本件銀行法等罪、辜的權利保障、公共利益均衡維護等，進行整體考量，本件仍在審理中，高院依據訴訟進度，裁准部分聲請仍能達成辜此行的目的，而做成裁定，未違反比例原則或濫用裁量權，駁回其抗告確定。

