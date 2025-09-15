為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    玩命！轎車拖載滑板當街嬉鬧 警方要開罰了

    台中市第六分局表示，民眾以自小客車拖滑板車在路上嬉鬧，將可依法開罰3千元以上1萬8千元以下罰鍰。（警方提供）

    2025/09/15 16:16

    〔記者陳建志／台中報導〕近日網路上有民眾上傳一段影片，一名男子疑似自製滑板車，並綁在自小客車後面當街拖行，民眾看到都說：「根本在玩命」，有民眾認出是在台中西屯區的敦化路上，台中市警局第六分局表示，目前並未接獲民眾報案，影片中民眾的行為可依法開罰最高1萬8千元，將以車追人依法開罰。

    近日網路上有民眾上傳一段影片，有民眾以木板自行鎖上輪子做成滑板車，並綁在一輛自小客車後面當街拖行，輪子因高速與地面磨擦不斷發出火花，影片中坐在滑板車上的男子雖有戴上安全帽，不過若速度過快失控翻覆，還是可能造成身體嚴重的傷害，並危及其他用路人的安全，民眾看到都質疑根本在玩命。

    有民眾認出當街拖滑板的地方在台中市西屯區敦化路2段，轄區的第六分局表示，目前未接獲相關報案，經檢視影片中民眾行為，可依道路交通管理處罰條例第30條處行為人新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，警方呼籲民眾勿於道路嬉戲，將依車籍資料追查相關行為人依法開罰。

