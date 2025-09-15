為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    屏東地檢啟動防逃 長治鄉前鄉長許玉秀、古佳川發監執行

    長治鄉前鄉長許玉秀、古佳川2人入監服刑（本報資料照）

    2025/09/15 16:00

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣前長治鄉長許玉秀、古佳川，兩人都因貪污案被判刑有期徒刑8年，褫奪公權5年定讞，最高檢察署、台灣高等檢察署高雄檢察分署通知屏東地檢署確保執行，立即啟動防逃機制，許玉秀、古佳川2人皆已發監執行。

    屏東地檢署表示，許玉秀在2016年擔任鄉長時與先生和兒子以不實單據灌水請款，全家都被判刑，接任長治鄉長的古佳川則是在2020年網購張惠妹演唱會紀念品、到餐廳為父親慶生，以不實單據核銷公款5萬多元被判有罪。

    屏東地檢署9月10日下午接獲被告許玉秀案、11日下午接獲古佳川案確保執行通知，執行科主任檢察官與檢察官立即指示辦理限制出海處分等相關防逃措施，且指定被告許玉秀、古佳川應各別向警所報到之時程，同時核發傳票，傳喚其等到案執行。

    檢察官另同步指揮屏東縣政府警察局屏東分局密集掌握其等行蹤，確保到案執行。屏檢說明，許玉秀已於9月12日下午3時許，古佳川已於今天（15日）上午10時30分許，到屏東地檢署完成報到，檢察官訊問後，即諭知發監執行。

