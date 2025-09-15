為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    消防署消防工作自主評核 澎湖縣消防局榮獲「特優」佳績

    消防署每年辦理「消防機關工作績效自主評核」，去年澎湖縣政府消防局總成績榮獲「特優」殊榮。（澎湖縣政府消防局提供）

    消防署每年辦理「消防機關工作績效自主評核」，去年澎湖縣政府消防局總成績榮獲「特優」殊榮。（澎湖縣政府消防局提供）

    2025/09/15 15:45

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕消防署為精進各級消防機關災害防救體系運作效能，消防署每年均辦理「消防機關工作績效自主評核」。去年評核中，澎湖縣政府消防局表現亮眼，總成績榮獲「特優」殊榮。由署長蕭煥章在擴大消防業務會報上，頒發獎狀並表達高度感謝，肯定澎湖縣政府消防局同仁的辛勞與努力，澎湖縣政府消防局長許文光代表出席領獎。

    去年澎湖縣政府消防局自主評核共有8大項目，經評核結果，在「火災預防」、「災害搶救」、「緊急救護」、「火災調查」、「民力運用」、「教育訓練」等6類別獲評為「特優」，在「危險物品管理」、「救災救護指揮」等2類別則列為「優等」，整體表現十分優異。

    澎湖縣政府消防局表示，此次成果歸功於全體同仁平日之專業投入與團隊合作，也展現中央政策與地方實務結合的成效。未來將持續秉持「守護縣民安全」的使命，透過「年度自主評核計畫」持續檢視與精進，並加強全民防災觀念的推廣，提升自主防災與減災能力，打造更安全的生活環境。

    澎湖縣政府消防局特優獎狀，歸功於全體同仁努力。（澎湖縣政府消防局提供）

    澎湖縣政府消防局特優獎狀，歸功於全體同仁努力。（澎湖縣政府消防局提供）

