為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    口角埋心結？宜縣高職生課堂拿刀刺同學 警帶回偵辦

    宜蘭縣某國立高職高二學生，今天上課時被同學持水果刀刺傷送醫急救。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣某國立高職高二學生，今天上課時被同學持水果刀刺傷送醫急救。（記者江志雄攝）

    2025/09/15 15:54

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣某國立高職二年級教室，今天（15日）驚傳男學生在課堂上持水果刀，朝班上男同學背部猛刺2刀，被害人送醫急救，左上背有2處2公分穿刺傷，目前在加護病房觀察。警方將涉嫌行凶男學生帶回詢問，釐清案發原因。

    案發時間在今天上午10點50分，當時在上第三節課，授課的男老師背對學生，面向黑板寫字時，坐在前排的1名學生突然起身，手持水果刀往後面走去，在眾目睽睽下，朝後排座位上同學猛刺，被害人閃避不及，背部被刺2刀，當場血流如注，引起驚聲尖叫。

    校方獲報打119，救護車將受傷同學送醫，急診室醫師發現他的左上背有2處2公分穿刺傷，經過包紮治療暫無生命危險，仍須留院後續觀察。涉嫌行凶的男學生被警方帶回偵辦。

    據了解，涉嫌持刀傷人的學生，與被害人是國中同學，2人畢業後考上同一所高職同個班級，彼此相當熟識。雙方上週疑似發生口角埋下心結，涉案學生預藏水果刀到校行凶洩憤，警方正在調查案發過程，了解行凶動機。

    相關新聞：
    宜縣高職生持水果刀刺同學2刀 受傷學生送醫幸無生命危險

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播