口角埋心結？宜縣高職生課堂拿刀刺同學 警帶回偵辦

宜蘭縣某國立高職高二學生，今天上課時被同學持水果刀刺傷送醫急救。（記者江志雄攝）

2025/09/15 15:54

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣某國立高職二年級教室，今天（15日）驚傳男學生在課堂上持水果刀，朝班上男同學背部猛刺2刀，被害人送醫急救，左上背有2處2公分穿刺傷，目前在加護病房觀察。警方將涉嫌行凶男學生帶回詢問，釐清案發原因。

案發時間在今天上午10點50分，當時在上第三節課，授課的男老師背對學生，面向黑板寫字時，坐在前排的1名學生突然起身，手持水果刀往後面走去，在眾目睽睽下，朝後排座位上同學猛刺，被害人閃避不及，背部被刺2刀，當場血流如注，引起驚聲尖叫。

請繼續往下閱讀...

校方獲報打119，救護車將受傷同學送醫，急診室醫師發現他的左上背有2處2公分穿刺傷，經過包紮治療暫無生命危險，仍須留院後續觀察。涉嫌行凶的男學生被警方帶回偵辦。

據了解，涉嫌持刀傷人的學生，與被害人是國中同學，2人畢業後考上同一所高職同個班級，彼此相當熟識。雙方上週疑似發生口角埋下心結，涉案學生預藏水果刀到校行凶洩憤，警方正在調查案發過程，了解行凶動機。

相關新聞：

宜縣高職生持水果刀刺同學2刀 受傷學生送醫幸無生命危險

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法