    鶯歌工地鋼筋掉落穿刺工人頭部 新北市勞檢處勒令停工

    新北市鶯歌區鳳鳴路1處建案工地，今天上午發生鋼條砸中工人意外，市府勞檢處勒令現場停工。（記者黃政嘉翻攝）

    2025/09/15 15:34

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市鶯歌區鳳鳴路1處建案工地，今早發生從高處掉落的鋼條砸中1位46歲林姓工人，貫穿頭部，送醫緊急治療中，新北市勞動檢查處初步調查發現，該建案的下包商於外牆從事施工架拆除作業時，因未保持現場淨空，也未於下方設置防止物體飛落的設備，為避免災害擴大，勞檢處已勒令現場停工。

    勞檢處表示，林男雖佩戴安全帽，但強大撞擊力仍貫穿安全帽，插入林男頭部，緊急送往板橋亞東醫院急救，目前仍在醫院持續搶救中，為保障林男的勞動權益，將要求雇主給付職災補償費用，並協助辦理職災慰助，同時將個資轉送勞保局以提供必要協助。

    勞檢處表示，現已勒令現場停工，未來在改善計畫未經核備前，不得再讓勞工從事相關作業，此外，初步認定施工單位涉有過失，未來如確認屬實，依職安法可處3萬元至30萬元的罰鍰；至於事發現場為何未保持淨空，工地周邊為何未設置防止物體飛落的設備，以及建案承造人是否涉有過失，勞檢處將一併調查釐清，未來如確認承造人未善盡承攬管理責任，依職安法最高可處15萬元罰鍰。

