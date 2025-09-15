餅乾包裹藏逾4公斤大麻空運來台 警逮情侶檔逃逸移工及藏鏡人

警方查扣4公斤多的大麻花及大麻膏。（記者陸運鋒翻攝）

2025/09/15 15:37

〔記者陸運鋒／台北報導〕越南籍潘姓移工指揮逃逸移工情侶檔阮姓男子及陳姓女子，收取夾藏二級毒品大麻的餅乾空運國際包裹，刑事警察局接獲線報後，先將情侶檔拘提到案，查扣4公斤多大麻花、大麻膏，黑市價格逾600萬元，案經深入追查，再將幕後指使的潘嫌查緝到案，警詢後將3嫌移送偵辦。

刑事局調查，偵查第三大隊在7月中接獲財政部關務署通報，有來自馬來西亞寄出的2包泰國餅乾空運包裹中，夾藏二級毒品大麻花2.205公斤及大麻膏2公斤，黑市價格超過600萬元，經專案小組警方埋伏、蒐證後，發現越南籍24歲阮嫌，在新北市新莊區郵局領取包裹後，再將大麻埋藏林口山區一處小廟旁草堆。

請繼續往下閱讀...

案經報請台北地檢署指揮偵辦，刑事局幹員偕同雙北警方持拘票、搜索票，前往情侶檔阮、陳位於新北新莊區住處將2嫌拘提到案，進而發現這對情侶檔還是逾期未歸的逃逸移工，另從手機查出幕後主使的潘嫌，隨後於7月22日前往桃園市龜山一帶，在潘嫌住處將其拘提到案。

警詢時，阮嫌矢口否認包裹是自己所有，而潘嫌則堅決不肯透露上游及如何分工，警方詢後，將潘等3嫌依毒品危害防制條例的運輸二級毒品及組織犯罪條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押潘、阮嫌獲准，陳嫌則限制住居至移民署等待遣返。

警方呼籲，毒品嚴重影響社會治安、國人身心健康甚鉅，參與製造、運輸、販賣毒品更為刑事重罪，一經查獲恐將面臨終生牢獄，將持續掃蕩不法黑幫及毒品集團，全力打擊瓦解製、運、販毒組織。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法