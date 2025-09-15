為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    全台首例！不滿臉書淪為詐騙溫床 反詐協會向Meta提告求償

    台灣民間反詐騙協會理事長許良源（中）拿圖卡顯示臉書上至今仍可隨意搜尋到許多假名人的帳號。（記者王冠仁攝）

    台灣民間反詐騙協會理事長許良源（中）拿圖卡顯示臉書上至今仍可隨意搜尋到許多假名人的帳號。（記者王冠仁攝）

    2025/09/15 14:52

    〔記者王冠仁／台北報導〕假投資詐騙是近年來詐騙集團慣用的行騙手法，詐團更會透過臉書等社群，以假冒名人的方式來向民眾行騙。「台灣民間反詐騙協會」不滿臉書嚴重失職，未落實廣告審查，淪為詐騙溫床，因此在今天下午召開記者會，宣布協助8名被害者，向台北地方法院提出民事訴訟，對臉書母公司Meta求償1167萬餘元，成全台首例。

    台灣民間反詐騙協會指出，這8名被害者都是在臉書上看到假投資廣告誤入詐騙陷阱，財物損失達5837萬餘元。協會協助負擔訴訟費及裁判費等費用，依詐欺犯罪危害防制條例、公平交易法、消費者保護法、民法，向Meta求償損失總額的20%、合計1167萬餘元。

    這8位受害人分別在去年與今年，透過臉書上冒用知名人士及企業名義的投資詐騙廣告，被冒用者包含吳淡如、鄭弘儀、蘇姿丰、486先生等，甚至連「國泰」等知名企業品牌的字樣與商標也遭冒用。

    台灣民間反詐騙協會理事長許良源指出，據警方統計，去年9月至今年2月，假投資詐騙案件數達22892件，總財損約427億元，占整體詐欺案財損66%，其中94%受害者透過網路接觸詐騙資訊，主要來源就是社群詐騙廣告，顯示臉書對詐騙廣告監管嚴重失能，導致詐騙橫行。

    受害人H先生在記者會上說，他是在臉書上看到「冒牌」美超微執行長蘇姿丰的免費贈書廣告，他誤信後下載山寨版APP投資，被騙金額超過73萬美元（約台幣2千多萬元）。詐騙集團為了騙去他信任，甚至還先「借錢」給他，讓他誤入陷阱；他批評臉書不能只收廣告費，卻對虛假廣告審查不力，放任國人受害。

    協會常務監事兼法律委員會召集人李禮仲表示，律師團成員為蕭奕弘、宋重和、徐翌菱等3位律師，為這次訴訟準備歷時近4個月，期間將近60位受詐騙當事人與協會接洽，經團隊以面談、視訊、電話等方式了解受騙經過，在考量現實資源有限的條件下，先行協助其中8位被害人提起訴訟。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台灣民間反詐騙協會理事長許良源（右4）今天宣布協助受害者向Meta求償。（記者王冠仁攝）

    台灣民間反詐騙協會理事長許良源（右4）今天宣布協助受害者向Meta求償。（記者王冠仁攝）

