為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    苗栗醉男2個月打33次119 被收費6400元

    酒後打119叫救護車，苗栗1男子2個月Call33次。示意圖。（資料照）

    酒後打119叫救護車，苗栗1男子2個月Call33次。示意圖。（資料照）

    2025/09/15 14:19

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕不少基層消防弟兄之前反映，部分不當使用者因為喝醉酒或是罹患小毛病，就致電消防分隊，要求救護車出勤載送到醫院，造成救護資源浪費，苗縣府消防局考量後訂定「苗栗縣消防救護車收費執行要點」，自2017年1月1日起實施。苗栗縣造橋鄉一名張姓男子，今年7月2日至9月3日約2個月間致電119共33次，因符合收費要點，縣府消防局也向他收費6400元，張男也成為今年唯一一名被收費縣民。

    苗縣府消防局指出，依據「苗栗縣消防救護車收費執行要點」，收費對象為經常性飲酒（1週累計3次或1個月8次以上）且經責任醫院急診檢傷分類為第四級或第五級者；到院後未經急診人員診治即離去者；有事實足資證明浪費緊急救護資源者。張男多為酒後撥打119，故符合要點。

    苗縣府消防局表示，今年僅有張男一人因達到收費執行要點需繳費，由於苗栗縣幅員遼闊，救護人力需使用在刀口上，雖常接到張男電話，為避免發生狀況消防弟兄仍出勤，結果張男常常到急診室接受簡單治療，連醫院急診室也頭痛。

    由於救護車出動必須配備救護人員，基本費即為救護車出動需要600元，加上規定需配備2名消防員各收費500元，張男今年共需繳納4次費用共6400元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播