苗栗醉男2個月打33次119 被收費6400元

2025/09/15 14:19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕不少基層消防弟兄之前反映，部分不當使用者因為喝醉酒或是罹患小毛病，就致電消防分隊，要求救護車出勤載送到醫院，造成救護資源浪費，苗縣府消防局考量後訂定「苗栗縣消防救護車收費執行要點」，自2017年1月1日起實施。苗栗縣造橋鄉一名張姓男子，今年7月2日至9月3日約2個月間致電119共33次，因符合收費要點，縣府消防局也向他收費6400元，張男也成為今年唯一一名被收費縣民。

苗縣府消防局指出，依據「苗栗縣消防救護車收費執行要點」，收費對象為經常性飲酒（1週累計3次或1個月8次以上）且經責任醫院急診檢傷分類為第四級或第五級者；到院後未經急診人員診治即離去者；有事實足資證明浪費緊急救護資源者。張男多為酒後撥打119，故符合要點。

苗縣府消防局表示，今年僅有張男一人因達到收費執行要點需繳費，由於苗栗縣幅員遼闊，救護人力需使用在刀口上，雖常接到張男電話，為避免發生狀況消防弟兄仍出勤，結果張男常常到急診室接受簡單治療，連醫院急診室也頭痛。

由於救護車出動必須配備救護人員，基本費即為救護車出動需要600元，加上規定需配備2名消防員各收費500元，張男今年共需繳納4次費用共6400元。

