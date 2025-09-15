新竹兩女居處製「喪屍煙彈」又藏毒 累犯各判9年4月、7年8月

詹姓、吳姓女子在居住處製造依托咪酯煙彈等一批，還藏放安非他命、海洛因數包準備販售牟利，新竹地方法院依毒品危害防制條例分別重判9年4月、7年8月有期徒刑。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕詹姓、吳姓女子在新竹市居住處，用原料製作依托咪酯煙彈（喪屍煙彈）、電子煙等一批，警方獲報蒐證後執行搜索，除了查扣毒品、煙彈、燒杯等容器與分裝袋，還在屋內和車上起獲安非他命、海洛因數包，準備販售牟利，現場宛如製毒實驗室；新竹地方法院審理後，依毒品危害防制條例重判毒品累犯的吳女9年4月，詹女7年8月有期徒刑。

判決書指出，詹女、吳女自今年2月起在新竹市居住處，把依托咪酯原物料粉、丙二醇、丙三醇（甘油）等原料，加入燒杯等容器後，加熱並置入煙彈，製造依托咪酯油、依托咪酯煙彈1批，伺機販售予不特定人。同年3月13、14日間，她們又各自向桃園市綽號「阿邦」購得甲基安非他命7包，吳女購得托咪酯煙彈10袋、海洛因7包，放置詹女的車上。

警方在3月15日9點多持新竹地院搜索票，至詹女居處執行搜索，當場在詹女、吳女住處與車輛內查獲安非他命、海洛因、依托咪酯油與電子煙彈，並扣得分裝袋、燒杯等器具。送驗後以氣相層析質譜儀檢驗，均檢出毒品相關成分，製毒證據明確。案經新竹地方檢察署檢察官指揮新竹縣竹東警分局偵查起訴。

法官審酌，詹女、吳女無視政府對杜絕毒品犯罪禁令，竟共同製造第二級毒品，並為貪圖不法利益，而分別意圖販賣而持有第一級、第二級毒品，助長毒品氾濫，戕害他人身心健康，並危害社會治安。尤其，詹女甫因2024年10月間製造依托咪酯煙彈，被判處3年8月徒刑，竟又再為此案製毒，顯然未從前案偵審程序有所警惕。詹女有多次毒品等前案素行，而吳女則有違反洗錢防制法、毒品、重利等，綜合判斷而分別裁定前述量刑。

