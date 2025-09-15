為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    苗栗離譜爸媽騎機車「4貼」 網友酸：從小培養危險駕駛

    1對夫妻騎機車「四貼」，其中小孩還站立，過程被後車PO網。（翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台 YT）

    2025/09/15 13:28

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市1對父母，日前騎電動機車共乘載2個年幼孩子「4貼」外出，其中一個幼童還站立在父母之間的機車坐墊上，沿途險象環生，過程被後車拍下PO網；苗栗警分局今（15）日執行網路巡邏，發現有民眾於網路社群PO文：「騎車四貼，小孩站立，從小開始培養危險駕駛」，警方指出，將依法開罰。

    從民眾PO網影片發現，該機車從國立苗栗高中前路段呼嘯而過，就看到家長前方站一個小孩，坐墊上又讓另一位小孩站立，連停紅綠燈也沒讓小孩坐下的意思，一路上搖搖晃晃，十分危險。

    這對夫妻危險駕車的影像被後方車主拍下PO網，網友紛紛留言說：「騎車四貼，小孩站立，從小開始培養危險駕駛」、「這是在職前訓練，小小年紀多了一項技能，不錯不錯！」、「應該不是親生的」。

    苗栗警分局表示，經警方檢視影像後，發現影像內普通重機車行駛於道路乘載超過2人，依據道路交通安全規則第88條規定：「機車附載人員，小型輕型機車不得附載人員，重型及普通輕型機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載一人。」該車乘載人數明顯已違反法規規定得附載一人之要件。

    苗栗警分局指出，依道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，「機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人300以上600元以下罰鍰。」籲請民眾駕駛車輛務必遵守相關交通規則，以維護自身及他人交通安全。

